Ngoại trưởng các nước Arab và Hồi giáo ra tuyên bố chung về tình hình Gaza

Ngoại trưởng của 8 quốc gia Arab và Hồi giáo, gồm Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập, vừa ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Dải Gaza, trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân trở nên vô cùng bấp bênh.

Người dân Palestine giữa cảnh hoang tàn đổ nát tại Dải Gaza. Ảnh: Saudi Press Agency.

Tuyên bố được đưa ra tại Doha cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đang trầm trọng hơn do sự thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn viện trợ, tình trạng khan hiếm các nhu yếu phẩm, cũng như tiến độ chậm chạp trong việc đưa các loại vật tư thiết yếu phục vụ việc khôi phục các dịch vụ cơ bản và xây dựng nơi ở tạm thời cho người dân.

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng của 8 quốc gia Arab và Hồi giáo nhấn mạnh rằng thời tiết khắc nghiệt đã phơi bày mức độ mong manh của tình hình nhân đạo hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 1,9 triệu người Palestine, trong đó có nhiều gia đình phải sống trong các khu trú ẩn tạm bợ và không đảm bảo an toàn.

Theo tuyên bố chung, các trại tị nạn bị ngập nước, lều bạt hư hỏng, nhiều công trình vốn đã xuống cấp nay tiếp tục sụp đổ, cùng với việc người dân phải chịu đói và rét, đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với tính mạng dân thường. Những nhóm dễ bị tổn thương nhất bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Tuyên bố chung cũng đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ), đặc biệt là Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong việc tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine trong điều kiện hết sức khó khăn và phức tạp hiện nay.

Tuyên bố kêu gọi Israel bảo đảm để LHQ và các tổ chức nhân đạo quốc tế có thể hoạt động tại Gaza và Bờ Tây một cách bền vững và không bị cản trở. Các ngoại trưởng nhấn mạnh rằng mọi hành động nhằm hạn chế hoặc làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức nhân đạo là không thể chấp nhận.

Nhóm ngoại trưởng 8 quốc gia Arab và Hồi giáo tái khẳng định sự ủng hộ đầy đủ đối với Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an LHQ và kế hoạch toàn diện do Tổng thống Donald Trump đề xuất, đồng thời cam kết thúc đẩy việc triển khai hiệu quả kế hoạch này.

Ngọc Liên

Nguồn: Wafa