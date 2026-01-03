Tổng thống Zelensky công bố chuỗi hội nghị cấp cao quyết định vận mệnh cuộc xung đột Nga - Ukraine

Trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công trên nhiều mặt trận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ mở chuỗi hội nghị cấp cao ngay đầu tháng 1/2026 nhằm tranh thủ hỗ trợ quốc tế và thúc đẩy lộ trình hòa bình.

Tổng thống Zelensky giải thích rằng mặc dù lập trường của Ukraine đã được lắng nghe trên phạm vi quốc tế, nhưng vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn. Ảnh: Politico

Theo thông báo trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã duy trì liên lạc dày đặc với Mỹ và các nước châu Âu để chuẩn bị cho loạt cuộc họp quan trọng này.

Tổng thống Zelensky thông báo, chuỗi cuộc họp này bao gồm: ngày 3/1, Ukraine lần đầu tiên tổ chức họp các cố vấn an ninh quốc gia ngay tại Kyiv, tập trung thảo luận về giải pháp hòa bình. Đã có 15 quốc gia, cùng NATO, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu xác nhận tham dự; Mỹ dự kiến tham gia trực tuyến.

Tiếp đó, hai ngày sau, ngày 5/1, Ukraine tiếp tục nhóm họp các Tổng tham mưu trưởng quân đội, bàn sâu về cơ chế bảo đảm an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Ngày 6/1, tại Pháp sẽ diễn ra cuộc gặp cấp lãnh đạo của “Liên minh các quốc gia sẵn sàng”, nhóm đối tác châu Âu đang tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Kyiv.

Các nhà lãnh đạo châu Âu gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, vào ngày 4 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của chuỗi hội nghị là tăng cường hỗ trợ quốc tế, củng cố cam kết an ninh, tạo thêm động lực cho tiến trình hòa bình.

Thông báo được đưa ra khi Nga đẩy mạnh tấn công tại Donbas, Kharkiv, Sumy, Odesa và Kherson. Ông Zelensky cho biết hơn 200 UAV đã được Nga phóng đi trong dịp cuối năm, nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng, “mang chiến tranh vào năm mới”.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh chuyển giao năng lực phòng không, nhấn mạnh rằng nếu các đợt tấn công không dừng lại trong kỳ nghỉ lễ, thì sự hỗ trợ cho Ukraine cũng không thể trì hoãn.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 31/12, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn hòa bình, nhưng không chấp nhận hòa bình “bằng mọi giá” và bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có các bảo đảm an ninh vững chắc nhằm răn đe Nga tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews