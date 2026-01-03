Ukraine sắp có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/1 đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine, thay thế ông Denys Shmyhal.

Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov được đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu hàng ngày được phát sóng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi đã quyết định thay đổi cơ cấu của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tôi đã đề cử ông Mikhailo Fedorov vào vị trí tân Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine."

Ông Zelensky cho biết thêm rằng, ông Fedorov là người đã tham gia sâu vào các vấn đề liên quan đến máy bay không người lái và làm việc rất hiệu quả trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình của chính phủ. Ông nói Zelensky: “Cùng với toàn thể quân nhân, bộ chỉ huy quân sự, các nhà sản xuất vũ khí quốc gia và các đối tác của Ukraine, chúng ta phải thực hiện những thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng để thực sự giúp ích cho đất nước.”

Không giải thích quyết định thay thế ông Denys Shmygal, song nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng đã đạt được những kết quả tốt dưới thời ông Shmyhal, và ông này đang được đề cử một chức vụ mới trong chính phủ.

Ông Fedorov, người giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019, là một gương mặt tương đối mới trên chính trường và ít được công chúng Ukraine biết đến.

Cũng trong ngày 2/1, Tổng thống Zelensky cho biết ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo văn phòng Tổng thống, trở thành cánh tay phải của ông trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng nhằm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Nga.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: AFP.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng ông Budanov sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh, phát triển lực lượng quốc phòng và an ninh của Ukraine, và các cuộc đàm phán ngoại giao.

Vị thiếu tướng 39 tuổi này kế nhiệm ông Andriy Yermak, người từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất Ukraine trước khi vướng vào bê bối tham nhũng liên quan đến một số đồng minh cũ của ông Zelensky.

Thúy Hà

Nguồn: AFP