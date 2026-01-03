Iran lên án Mỹ can thiệp công việc nội bộ, cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết mọi hành động xâm lược

Ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố liên quan đến việc các quan chức Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Tuyên bố mạnh mẽ lên án Tổng thống Mỹ cùng các quan chức khác của Mỹ đã đưa ra những phát ngôn mang tính can thiệp về các vấn đề nội bộ của Iran, cho rằng lập trường vô trách nhiệm này là sự tiếp nối của các hành vi bắt nạt và phi pháp mà Mỹ nhằm vào Iran.

Iran lên án Mỹ can thiệp công việc nội bộ, cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết mọi hành động xâm lược. Ảnh minh họa: Icj.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố những phát ngôn của Mỹ không chỉ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền quốc gia, mà còn là hành vi kích động bạo lực và khủng bố đối với nhân dân Iran.

Tuyên bố nêu rõ, xét tới việc các chính quyền Mỹ qua nhiều thời kỳ đã liên tục can thiệp trái phép vào các vấn đề của Iran trong thời gian dài, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những tuyên bố được gọi là “bày tỏ sự đồng cảm với dân tộc Iran vĩ đại” thực chất chỉ là lời lẽ giả dối, nhằm đánh lừa dư luận và che đậy những tội ác mà Mỹ đã gây ra đối với nhân dân Iran.

Ngoài ra, tuyên bố còn liệt kê các trường hợp Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Iran trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt tàn khốc của Mỹ nhằm vào các quyền cơ bản và sinh kế của người dân Iran là ví dụ rõ ràng cho thấy thái độ thù địch của Mỹ đối với nhân dân Iran.

Bộ Ngoại giao Iran đánh giá rằng những phát ngôn mang tính đe dọa của các quan chức Mỹ nhằm vào Iran phù hợp với chính sách của Israel trong việc liên tục làm leo thang căng thẳng tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ có phản ứng nhanh chóng, kiên quyết và toàn diện trước bất kỳ hành động xâm lược nào. Chính phủ Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hệ quả phát sinh từ tình hình này, điều có thể tiếp tục làm suy yếu và gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.

Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran ngày 2/1/2026 nêu rõ, Mỹ đã khóa mục tiêu và sẵn sàng hành động nếu Iran nổ súng vào người biểu tình. Ảnh: Al Arabiya.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đã đe dọa sẽ đứng về phía những người biểu tình tại Iran nếu lực lượng an ninh nổ súng vào họ, trong bối cảnh làn sóng bất ổn đã bước sang những ngày tiếp theo, khiến nhiều người thiệt mạng và trở thành mối đe dọa nội bộ nghiêm trọng nhất đối với chính quyền Iran trong nhiều năm qua. Ông Trump viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã sẵn sàng, ở trong trạng thái khóa chặt và chuẩn bị hành động”.

Ông Trump đưa ra phát biểu chỉ vài ngày sau khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người từ lâu ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Iran - và cảnh báo sẽ có các đòn tấn công mới nếu Tehran nối lại các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Phản hồi các phát biểu của ông Trump, ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cảnh báo rằng sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ của Iran sẽ đồng nghĩa với việc làm mất ổn định toàn bộ Trung Đông. Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, ngày 2/1, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani đã kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án các phát biểu của ông Trump.

Biểu tình nổ ra tại Iran kể từ ngày 31/12/2025, với quy mô lớn nhất trong 3 năm qua. Tại một số khu vực, biểu tình đã biến thành bạo loạn. Giới quan sát nhận định sự lao dốc của kinh tế là nguyên nhân sâu xa của làn sóng phản đối hiện nay.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.