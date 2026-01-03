Hé lộ nguyên nhân vụ cháy quán bar đêm Giao thừa tại Thụy Sĩ

Giới chức Thụy Sĩ đang tăng cường điều tra các biện pháp an toàn tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, thuộc bang Valais, sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm Giao thừa khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Các công tố viên cho biết, nhiều khả năng đám cháy bùng phát từ các cây pháo hoa cỡ nhỏ gắn trên đầu các chai rượu champagne.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài quán bar Le Constellation, tại thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 40 người thiệt mạng đêm Giao thừa 31/12. Ảnh: The New York Times.

Theo Văn phòng Công tố bang Valais, những dấu hiệu ban đầu cho thấy lửa bắt nguồn từ các cây pháo hoa gắn trên chai champagne, thường được nhân viên phục vụ mang ra trong các dịp lễ. Khi các tia lửa tiếp xúc với trần nhà, đám cháy đã lan nhanh và bao trùm toàn bộ không gian tầng hầm – nơi các vị khách đang khiêu vũ mừng năm mới.

Bà Béatrice Pilloud, Công tố viên trưởng bang Valais, cho biết: “Ngay sau khi các tia lửa tiếp xúc với trần nhà, một đám cháy cực kỳ dữ dội đã bùng phát và nhanh chóng lan rộng”. Bà nhấn mạnh, cuộc điều tra đang tiếp tục để xác định liệu có cá nhân hay tổ chức nào phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Trong khi đó, nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy nhân viên quán bar Le Constellation mang các loại “nến phun tia” đặt trên chai champagne. Ngoài ra, giới chức bang Valais cũng đang đánh giá mức độ liên quan của một loại vật liệu xốp được sử dụng để cách âm trần tầng hầm, vốn có thể dễ bắt lửa.

Hiện các nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại một số bệnh viện ở Thuỵ Sĩ, có những trường hợp đã được đưa trở về nước. Với những người đã thiệt mạng, cơ quan chức năng Thuỵ Sĩ thừa nhận quá trình nhận dạng cần thêm thời gian. Tính đến nay, mới chỉ xác nhận được một nạn nhân là vận động viên golf trẻ người Italy, Emanuele Galeppini. Giới chức địa phương nhận định phần lớn các nạn nhân nhiều khả năng là thanh thiếu niên bởi quán bar Le Constellation là điểm vui chơi quen thuộc của giới trẻ. Tại Thụy Sỹ, luật pháp cho phép những người từ 16 tuổi trở lên được sử dụng bia và rượu vang.

Ông Stéphane Ganzer, người đứng đầu bộ phận an ninh bang Valais, cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ liệu quán bar có trải qua các đợt kiểm tra định kỳ hằng năm hay không, đồng thời nhấn mạnh chính quyền địa phương chưa từng báo cáo vi phạm hay rủi ro nào lên cấp bang.

Người dân Crans-Montana tiếp tục đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP

Trong lúc này, người dân Crans-Montana tiếp tục đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Cô Ashley Hauri, 23 tuổi, cho biết cô suýt đến quán bar vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn để gặp bạn bè. 6 đồng nghiệp cũ của cô, trong độ tuổi từ 20 đến 40, đã có mặt tại đó; 2 người đang điều trị tại bệnh viện, 4 người còn lại vẫn mất tích.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters