Thủ tướng Modi đến Indonesia, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và khoáng sản chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thủ đô Jakarta, bắt đầu chặng đầu tiên trong chuyến công du ba nước gồm Indonesia, Australia và New Zealand. Ông cho biết chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường Chính sách Hành động hướng Đông, Tầm nhìn MAHASAGAR và quan điểm của Ấn Độ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm chính thức Indonesia, nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Ảnh: The Jakarta Globe.

Tại sân bay, Thủ tướng Modi được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng các bộ trưởng nước chủ nhà đón tiếp trọng thị. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm chính thức vào ngày hôm nay 7/7, sau đó chứng kiến lễ ký kết một loạt biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, an ninh lương thực, khoáng sản quan trọng và an ninh hàng hải.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên sẽ rà soát tiến triển các cuộc thảo luận về khả năng Indonesia mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia Sandeep Chakravorty cho biết hai nước kỳ vọng sẽ hoàn tất một số thỏa thuận liên quan đến BrahMos trong khuôn khổ chuyến thăm.

Nguồn tin ngoại giao cho biết hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước đang có động lực phát triển mạnh mẽ với phạm vi ngày càng mở rộng thông qua các chuyến thăm cấp cao, các cuộc diễn tập song phương và đa phương thường xuyên, cũng như hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bao gồm việc xuất khẩu tên lửa BrahMos. Ấn Độ cũng sẽ dành chỉ tiêu đào tạo cho học viên và sĩ quan Indonesia tại Học viện Quốc phòng Quốc gia (NDA), góp phần nâng cao năng lực xây dựng quốc phòng cho nước này.

Khoáng sản quan trọng cũng là lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Indonesia hiện là một trong những quốc gia có vị thế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, nắm giữ khoảng 21% trữ lượng nickel toàn cầu và nằm trong nhóm các nhà sản xuất hàng đầu về đồng, bauxite và thiếc.

Sau Indonesia, Thủ tướng Modi sẽ tới Australia trong chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Giới phân tích nhận định chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai thành viên của cơ chế Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD), trong bối cảnh cả hai đang đảm nhiệm vai trò ngày càng lớn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển và thịnh vượng cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ đang phát triển.

Thúy Hà

Nguồn: The Times of India