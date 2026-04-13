Thủ tướng Liban kêu gọi đoàn kết quốc gia trong bối cảnh xung đột

Thủ tướng Liban Nawaf Salam ngày 12/4 cho biết, Liban đang nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ đoàn kết quốc gia và tái thiết nhà nước.

Thủ tướng Nawaf Salam phát biểu từ Phủ Thủ tướng ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: ANI.

Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, ông Salam đã đưa ra phát biểu này trong dịp tưởng niệm ngày bùng nổ cuộc Nội chiến Liban vào ngày 13/4/1975. Ông nói rằng mục tiêu không chỉ là ngăn chặn nguy cơ quay trở lại nội chiến, mà còn là xây dựng một nhà nước công bằng, vững mạnh và thống nhất cho tất cả người dân.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ Thỏa thuận Taif, đồng thời kêu gọi khắc phục mọi cách hiểu hoặc áp dụng sai lệch có thể vi phạm tinh thần và nội dung của thỏa thuận này.

Thỏa thuận Taif, được đàm phán tại Ả Rập Xê Út năm 1989 và được thông qua cùng năm, đã chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 15 năm tại Liban và tái khẳng định quyền lực của chính phủ Liban tại khu vực phía nam.

Phong trào Hezbollah tham gia vào xung đột Mỹ - Israel - Iran vào ngày 2/3 bằng việc phóng rocket từ miền nam Liban sang Israel lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 27/11/2024, khiến Israel tiến hành chiến dịch quân sự tăng cường nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước.

Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tuần trước. Israel tuyên bố sẽ tuân thủ thỏa thuận này nhưng cho rằng nó không áp dụng đối với Liban. Tuy nhiên, lập luận này đã bị Iran và nước trung gian hòa giải là Pakistan bác bỏ.

Theo thông báo của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Liban ngày 12/4, các cuộc tấn công của Israel tại Liban kể từ ngày 2/3 đã khiến 2.055 người thiệt mạng và 6.588 người bị thương.

Người phát ngôn phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Anouar El Anouni ngày 12/4 cho biết EU lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, đồng thời yêu cầu Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Ông nhấn mạnh tất cả các bên phải tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và nhân viên nhân đạo. Đề cập việc Israel tuyên bố sẽ khởi động đàm phán với Liban, ông Anouni cho rằng đây là một “diễn biến tích cực”, đồng thời EU kỳ vọng các cuộc đàm phán sớm được khởi động thực chất và đạt được kết quả.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã