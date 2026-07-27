Thủ tướng Israel: Sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự tại Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/7 cho biết nước này đã sẵn sàng mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực Bờ Tây, trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường chiến dịch tại thành phố Nablus sau các vụ bạo lực khiến hai công dân Israel thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: BSS.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hằng tuần, ông Netanyahu cho biết ông sẽ lên đường tới Washington vào ngày 27/7 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình Iran và an ninh khu vực. Liên quan đến tình hình tại Bờ Tây, ông Netanyahu cho biết đã chỉ thị IDF tiến hành các chiến dịch truy quét tại nhiều ngôi làng của Palestine nhằm tìm kiếm nghi phạm, thu giữ vũ khí và bắt giữ những người bị nghi liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào Israel.

Ông cũng cho biết lực lượng an ninh Israel đã đột kích một bệnh viện tại thành phố Nablus, bắt giữ hai người Palestine bị cáo buộc hỗ trợ các vụ tấn công. Đồng thời, Israel phong tỏa ngôi nhà của một thành viên một nhóm vũ trang Palestine để chuẩn bị phá dỡ theo quy định của nước này.

Theo người phát ngôn IDF, quân đội đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự tại Nablus và các khu vực lân cận nhằm truy tìm những người bị tình nghi có liên quan đến các vụ đụng độ giữa người Palestine và dân thường Israel xảy ra ngày 24/7. IDF cho biết sau vụ việc khiến hai công dân Israel thiệt mạng, lực lượng này đã phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại Nablus và các khu vực an ninh lân cận, tập trung vào truy quét, thu thập thông tin tình báo và kiểm soát các địa bàn được đánh giá có nguy cơ cao.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự tại Bờ Tây. Ảnh: Reuters.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu bình luận về việc Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bị miễn nhiệm gần đây, cho rằng các động thái pháp lý trước đây nhằm vào ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant mang động cơ chính trị. Ông cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó phía Mỹ tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với các cơ quan tư pháp quốc tế tại La Hay.

Bờ Tây nhiều năm qua là một trong những điểm nóng xung đột giữa Israel và Palestine. Trong khi Israel khẳng định các chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh, phía Palestine cho rằng các hoạt động này làm gia tăng căng thẳng và gây thiệt hại đối với dân thường. Liên hợp quốc và nhiều quốc gia đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những hành động có thể khiến tình hình tiếp tục leo thang.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, TASS, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).