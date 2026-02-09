Israel phê chuẩn các bước mở rộng kiểm soát tại Bờ Tây

Ngày 8/2, truyền thông Israel đưa tin nội các an ninh nước này đã phê chuẩn một loạt biện pháp mới liên quan đến Bờ Tây, trong đó có các động thái được cho là nhằm nới lỏng hạn chế đối với người định cư Do Thái trong việc mua đất, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý và thực thi của Israel tại một số khu vực.

Khu Bờ Tây. Ảnh minh họa: NPR

Bờ Tây là vùng lãnh thổ mà người Palestine mong muốn trở thành một phần của nhà nước độc lập trong tương lai. Hiện nay, Israel kiểm soát an ninh tại phần lớn khu vực này, trong khi Chính quyền Palestine (PA) chỉ thực hiện quyền quản lý dân sự hạn chế tại một số vùng.

Theo các trang tin Ynet và Haaretz, dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, các biện pháp mới bao gồm việc bãi bỏ một số quy định đã tồn tại nhiều thập kỷ, vốn hạn chế công dân Do Thái tư nhân mua đất tại Bờ Tây. Ngoài ra, nội các an ninh cũng được cho là đã thông qua các quyết định cho phép cơ quan Israel tiếp quản việc quản lý một số địa điểm tôn giáo, đồng thời tăng cường giám sát và thực thi tại các khu vực do PA quản lý trong các lĩnh vực như môi trường, tài nguyên nước và bảo tồn di tích khảo cổ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích các biện pháp trên là “nguy hiểm”, cho rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng phù hợp. Tính đến thời điểm thông tin được đăng tải, các bộ trưởng Israel liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức.

Diễn biến này diễn ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp dự kiến tại Washington giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Mỹ từng tuyên bố không ủng hộ việc sáp nhập Bờ Tây, trong khi vấn đề mở rộng các khu định cư của Israel tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

Người định cư và các khu định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ảnh: Reuters

Năm 2024, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) – cơ quan tư pháp cao nhất của Liên hợp quốc – đã đưa ra một ý kiến tư vấn không mang tính ràng buộc, trong đó cho rằng việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ Palestine và mở rộng các khu định cư là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Israel bác bỏ quan điểm này.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters