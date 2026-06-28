Thủ tướng Israel muốn thành lập liên minh rộng rãi sau bầu cử

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cho biết tại cuộc họp báo rằng, sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay, ông muốn thành lập một chính phủ liên minh quốc gia rộng rãi.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng một liên minh rộng rãi sẽ tốt hơn một chính phủ cánh tả “phải phụ thuộc vào các đảng Arab”. Ảnh: Jpost.

Hiện nay, ông Netanyahu đang đứng đầu một liên minh cầm quyền có đa số sít sao, bao gồm các đảng cực hữu và các đảng Do Thái chính thống cực đoan. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây do truyền thông Israel công bố đều dự báo các đảng trong liên minh hiện tại nhiều nhất chỉ giành được 53 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế, không đủ để ông tiếp tục thành lập chính phủ theo cơ cấu liên minh hiện nay.

Ông Netanyahu cho rằng một liên minh rộng rãi sẽ tốt hơn một chính phủ cánh tả “phải phụ thuộc vào các đảng Arab”.

Theo các cuộc thăm dò, các đảng đối lập chủ chốt chỉ có thể thành lập chính phủ nếu hợp tác với các đảng Arab. Tuy nhiên, một số đảng đối lập từ chối sự hợp tác này với lý do các đảng Arab không công nhận Israel là một nhà nước của người Do Thái.

Ông Netanyahu cho biết ý định thành lập một liên minh rộng rãi có nghĩa là “đã đến lúc chấm dứt các cuộc tẩy chay, tôi không tẩy chay bất kỳ ai, mọi người đều có thể tham gia”. Ông nói rằng điều kiện để tham gia liên minh như vậy là phải ngăn chặn việc thành lập một nhà nước Palestine.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, hiện đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò sau đảng Likud của thủ tướng Netanyahu, đang tạm dẫn trước ông Netanyahu trong các cuộc thăm dò dư luận khi được hỏi ai là người phù hợp hơn để giữ chức thủ tướng. Ảnh: en.idi.org.il.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, hiện đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò sau đảng Likud của ông Netanyahu, cho biết trong một tuyên bố đáp lại rằng “các cuộc tẩy chay là câu chuyện của một chiến dịch trong quá khứ”.

Ông nói: “Một Thủ tướng đã mù quáng dẫn dắt đất nước rơi xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, làm việc ngày đêm để tạo ra chia rẽ và kích động, đồng thời dồn toàn bộ tâm sức nhằm khuyến khích người Do Thái chính thống cực đoan trốn tránh nghĩa vụ quân sự, thì không xứng đáng với người dân”.

Trong hai tuần gần đây, ông Eisenkott đang tạm dẫn trước ông Netanyahu trong các cuộc thăm dò dư luận khi được hỏi ai là người phù hợp hơn để giữ chức thủ tướng. Israel dự kiến ​​sẽ tổ chức bầu cử quốc gia trước ngày 27 tháng 10 năm 2026.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.