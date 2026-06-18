Bầu cử Israel: Liên minh cầm quyền của ông Netanyahu nguy cơ mất thế đa số

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang bước vào giai đoạn vận động tranh cử đầy khó khăn khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh cánh hữu cầm quyền của ông có nguy cơ đánh mất thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến phải được tổ chức trước tháng 10 năm nay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: WJTV.

Hiện tại, bên cạnh các cáo buộc tham nhũng kéo dài và những chỉ trích liên quan đến các lỗ hổng an ninh dẫn đến cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023, nhà lãnh đạo Israel hiện còn phải đối mặt với những tác động chính trị từ thỏa thuận hòa bình mới giữa Mỹ và Iran.

Truyền thông Israel cho hay, đảng Likud của ông Netanyahu đã quyết định không còn xem mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một nội dung trọng tâm trong chiến dịch tranh cử sắp tới. Theo giới phân tích, nguyên nhân của quyết định trên xuất phát từ việc nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định chấm dứt các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Liban trước khi Israel đạt được những thắng lợi được xem là mang tính lâu dài về mặt chiến lược.

Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý, bởi trong nhiều năm qua, mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo thường được coi là một trong những lợi thế chính trị quan trọng nhất của ông Netanyahu.

Giới chiến lược gia của đảng Likud nhận định việc nhấn mạnh mối quan hệ với Tổng thống Trump không còn giúp thu hút thêm cử tri hoặc cải thiện triển vọng bầu cử của Thủ tướng Netanyahu. Một cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Israel cũng cho thấy tỷ lệ người dân tin rằng an ninh của Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Trump đã giảm từ 60% hồi tháng 3 xuống còn 44% hiện nay.

Quan hệ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng trong thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images.

Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo cũng được cho là xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng trong thời gian gần đây. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vừa diễn ra tại Pháp, Tổng thống Trump cho rằng Israel cần có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với tình hình tại Liban và nên để Syria đóng vai trò lớn hơn trong việc xử lý vấn đề Hezbollah. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin ông Trump từng bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông Netanyahu tiếp tục lãnh đạo Israel sau cuộc bầu cử tới.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc chiến và “gục ngã ở thời khắc quyết định”. Dù vậy, đảng Likud khẳng định ông Netanyahu vẫn sẽ ra tranh cử và bày tỏ tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng, bất chấp những thách thức chính trị ngày càng gia tăng.

Ngọc Liên