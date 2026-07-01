Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thăm khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại miền Nam Lebanon

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/6 đã thăm khu vực ở miền Nam Lebanon do quân đội Israel kiểm soát, trong bối cảnh triển khai các thỏa thuận an ninh giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm lực lượng quân đội tại miền Nam Lebanon. Ảnh:@IsraeliPM.

Phát biểu tại đây, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ chưa rút quân khỏi miền Nam Lebanon chừng nào lực lượng Hezbollah còn được coi là mối đe dọa đối với an ninh Israel.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới khu vực nói trên kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận an ninh vào tuần trước, theo đó Israel dự kiến chuyển giao quyền kiểm soát hai khu vực cho quân đội Lebanon.

Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian quy định việc Israel rút quân khỏi hai “khu vực thí điểm” để quân đội Lebanon tiếp quản, song các chi tiết triển khai vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Trước đó, quân đội Israel đã thiết lập một “vùng đệm” sâu khoảng 10 km dọc biên giới phía Bắc với Lebanon. Phía Israel cho rằng khu vực này nhằm ngăn chặn các vụ tấn công từ lực lượng Hezbollah.

Quân đội Israel tại miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trong quá trình kiểm soát khu vực, quân đội Israel đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự tại một số làng mạc, phá hủy công trình mà phía Israel cho là có liên quan đến Hezbollah. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Phía Israel cho biết Hezbollah hiện còn khoảng 12.000 rocket và tên lửa, đồng thời tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 9.000 tay súng tại Lebanon kể từ khi xung đột leo thang. Hezbollah không công bố số liệu thương vong.

Theo các nguồn tin tại Lebanon, xung đột kể từ tháng 3 đến nay đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Phía Israel ghi nhận 32 binh sĩ và 4 dân thường thiệt mạng do các cuộc tấn công từ Hezbollah.

Trước đó, dưới sức ép của Mỹ, Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 19/6, song tình hình thực địa vẫn ghi nhận các vụ đụng độ rải rác.

Nguồn: Reuters.

Thanh Hằng