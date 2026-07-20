Thủ tướng Hungary Peter Magyar đề cử kiện tướng cờ vua Judit Polgar trở thành Tổng thống

Thủ tướng Hungary Peter Magyar ngày 19/7 cho biết, ông sẽ đề cử huyền thoại cờ vua Judit Polgar đảm nhận cương vị Tổng thống tiếp theo của Hungary. Nếu chấp nhận đề cử, Đại kiện tướng được xem là xuất sắc nhất lịch sử sẽ trở thành gương mặt dẫn dắt Hungary trong giai đoạn chuyển tiếp hiến pháp.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar đề nghị kiện tướng cờ vua Judit Polgar trở thành Tổng thống. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Peter Magyar mô tả bà Judit Polgar - 49 tuổi là một nhân vật “đồng nghĩa với tài năng và sự kiên trì” đồng thời nói thêm rằng đất nước cần “sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào”. Ông cũng cho biết sẽ gặp bà Judit Polgar vào ngày 20/7 để hỏi liệu bà có chấp nhận đề cử hay không.

Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Tamas Sulyok ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp do đảng cầm quyền Tisza của ông Peter Magyar thông qua, theo đó chấm dứt nhiệm kỳ của ông Tamas Sulyok trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Thủ tướng Peter Magyar cho biết, việc lựa chọn người đứng đầu nhà nước là một phần trong chương trình cải tổ sâu rộng nhằm từng bước tháo gỡ những ảnh hưởng còn lại từ thời cựu Thủ tướng Viktor Orban. Ông Peter Magyar cho biết đã nhận được sự ủy nhiệm mạnh mẽ từ cử tri sau khi đánh bại nhà lãnh đạo cánh hữu này trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4 với chiến thắng áp đảo.

Nhờ nắm giữ hai phần ba số ghế tại quốc hội, đảng Tisza của ông Peter Magyar có đủ quyền sửa đổi luật và hiến pháp. Theo kế hoạch, quốc hội nước này sẽ bầu tổng thống mới để đảm nhiệm cương vị này cho đến khi bản hiến pháp mới có hiệu lực, tối đa trong thời hạn 5 năm.

Bà Judit Polgar, sinh năm 1976 tại Budapest, là một đại kiện tướng cờ vua người Hungary và là nhà vô địch Olympic cờ vua năm lần. Ảnh: Reddit.

Bà Judit Polgar, sinh năm 1976 tại Budapest, là một đại kiện tướng cờ vua người Hungary và là nhà vô địch Olympic cờ vua năm lần. Không giống phần lớn các nữ kỳ thủ cùng thời, bà Judit Polgar lựa chọn thi đấu thường xuyên tại các giải dành cho nam, từng vươn lên nhóm kỳ thủ mạnh nhất thế giới trong một môn thể thao vốn được xem là sân chơi của nam giới.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.