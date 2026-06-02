Tân Thủ tướng Hungary cảnh báo sửa đổi hiến pháp để bãi nhiệm tổng thống

Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố chính phủ sẽ khởi động các thủ tục pháp lý nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Sulyok nếu ông Sulyok tiếp tục từ chối từ chức, động thái có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị tại quốc gia Trung Âu này.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mới của ông Magyar đang thúc đẩy chương trình cải cách sâu rộng sau khi đảng Tisza giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền liên tiếp của đảng Fidesz do cựu Thủ tướng Viktor Orbán lãnh đạo.

Ông Magyar nhấn mạnh: “Nếu tổng thống vẫn giữ nguyên lập trường và không từ chức, chúng tôi sẽ trình các đề xuất lập pháp cần thiết và ngay lập tức bắt đầu các thủ tục liên quan”.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết quá trình này có thể kéo dài khoảng một tháng và chính phủ sẽ sử dụng thế đa số hai phần ba tại quốc hội để sửa đổi hiến pháp nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông chưa công bố chi tiết về các biện pháp cụ thể. Theo ông Magyar, việc cải tổ bộ máy nhà nước là cần thiết nhằm loại bỏ những nhân vật được bổ nhiệm dưới thời chính quyền tiền nhiệm mà ông cho rằng đã góp phần làm suy yếu các thể chế dân chủ và pháp quyền. Từ khi nhậm chức, Thủ tướng Magyar nhiều lần kêu gọi Tổng thống Sulyok từ chức, cáo buộc ông không thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cho sự đoàn kết quốc gia và quá gần gũi với chính quyền của ông Orbán.

Tổng thống Sulyok, 70 tuổi, ngày 1/6 một lần nữa bác bỏ yêu cầu từ chức. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cảnh báo bất kỳ nỗ lực pháp lý nào nhằm buộc ông rời nhiệm sở có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp, làm gia tăng chia rẽ trong xã hội và ảnh hưởng tới uy tín quốc tế của nền dân chủ Hungary.

Về phần mình, đảng Fidesz đã chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Magyar, cho rằng đây là một “tối hậu thư bất hợp pháp”. Đảng này khẳng định ông Sulyok được bầu hợp pháp và nhiệm kỳ tổng thống của ông kéo dài đến năm 2029, đồng thời nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý để bãi nhiệm người đứng đầu nhà nước.

Diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu giữa chính quyền của Thủ tướng Peter Magyar và các thiết chế được hình thành dưới thời ông Viktor Orbán đang ngày càng gay gắt, báo hiệu một giai đoạn chuyển biến chính trị đáng chú ý tại Hungary trong thời gian tới.

Thu Uyên