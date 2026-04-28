Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ để gia nhập EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây tuyên bố rằng, Ukraine có thể phải chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình với Nga để gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh.Getty Images.

Ông Merz cho biết: "Sẽ đến một thời điểm mà Ukraine ký kết thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là hiệp định hòa bình với Nga. Tại thời điểm đó, một phần lãnh thổ Ukraine có thể không còn thuộc về Kiev nữa. Cần nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga là điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập EU".

Thủ tướng Merz cũng cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nên quá lạc quan về viễn cảnh Ukraine gia nhập EU nhanh chóng.

Nhà lãnh đạo Đức nói: "Ông Zelensky từng nêu ý tưởng Ukraine trở thành thành viên EU vào ngày 1/1/2027. Điều đó là không thể. Ngay cả mốc 1/1/2028 cũng không thực tế. Ukraine không thể gia nhập khối khi đang xung đột và họ cũng chưa đảm bảo các tiêu chí về chống tham nhũng".

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius tuyên bố, một liên minh phòng thủ châu Âu có thể tích hợp năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên EU, cũng như Ukraine, Anh và Na Uy.

Ông Kubilius cho hay: “Về mặt chính trị, NATO không khả dụng đối với Ukraine. Việc gia nhập EU vẫn còn phức tạp”.

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius. Ảnh: AFP.

Theo ông, công cụ hiệu quả nhất đối với Ukraine trong những năm tới có thể là tìm kiếm một cơ chế mới, tập trung cụ thể vào việc tích hợp các năng lực quốc phòng châu Âu. Ông cho biết, sự tích hợp như vậy có thể mang lại cho Ukraine các bảo đảm an ninh đáng tin cậy sau khi đạt được một nền hòa bình công bằng, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phục hồi hiệu quả của nước này.

Ông Kubilius cũng nhấn mạnh rằng, việc Ukraine đồng thời gia nhập thị trường chung và liên minh phòng thủ châu Âu trong tương lai gần sẽ trở thành một yếu tố trong chính sách chiến lược của châu Âu đối với Ukraine.

Trong bối cảnh những thay đổi hiện nay, Liên minh châu Âu đã bắt đầu xây dựng kế hoạch phòng thủ tập thể riêng, nhằm tăng cường tính tự chủ của châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn: RT, RBC