Thủ tướng Đức: Dù tồn tại khác biệt, Mỹ và châu Âu vẫn chung mục tiêu trong NATO

Ngày 9/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định châu Âu mong muốn tiếp tục duy trì một NATO vững mạnh, trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt với một số bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng, định hướng chiến lược và các vấn đề an ninh quốc tế.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nguồn: Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Stockholm, ông Merz nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự mong muốn duy trì liên minh này trong tương lai”, đồng thời cho rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO đã góp phần củng cố vai trò và năng lực của châu Âu trong khuôn khổ liên minh.

Theo nhà lãnh đạo Đức, dù giữa Mỹ và các nước châu Âu vẫn tồn tại một số khác biệt về quan điểm, đặc biệt trong các vấn đề an ninh và đối ngoại, nhưng mục tiêu cuối cùng của hai bên vẫn thống nhất, đó là duy trì ổn định khu vực và ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Merz cho hay: “Đây là mục tiêu chung của cả Mỹ và châu Âu”, đồng thời cho rằng sự phối hợp trong NATO vẫn là nền tảng quan trọng đối với an ninh chung.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Bình luận về các động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm việc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu và rà soát một số kế hoạch triển khai khí tài, Thủ tướng Đức cho rằng điều cốt lõi không nằm ở quy mô lực lượng, mà là sự thống nhất về mục tiêu chiến lược giữa các đồng minh.

Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung của hai bên trong việc duy trì một NATO “mạnh hơn, thống nhất hơn và hiệu quả hơn”.

Trong thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO tiếp tục xuất hiện một số khác biệt về cách tiếp cận an ninh và mức đóng góp quốc phòng, song các bên đều khẳng định cam kết duy trì liên minh xuyên Đại Tây Dương như một trụ cột ổn định chiến lược lâu dài.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.