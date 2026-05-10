WSJ: Israel bí mật lập căn cứ quân sự ở Iraq phục vụ chiến dịch chống Iran

Tờ The Wall Street Journal đưa tin, Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại vùng sa mạc phía tây Iraq nhằm phục vụ chiến dịch không kích nhằm vào Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công để ngăn quân đội Iraq phát hiện cơ sở này.

Bài báo được đăng tải ngày 9/5 dẫn lời các nguồn thạo tin, trong đó có các quan chức Mỹ, cho biết căn cứ bí mật trên được Israel thiết lập ngay trước khi bùng phát cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran ngày 28/2. Cơ sở này được cho là xây dựng với sự đồng thuận của Mỹ và đóng vai trò trung tâm hậu cần cho không quân Israel.

Theo nguồn tin, căn cứ còn bố trí lực lượng đặc nhiệm và các đội tìm kiếm cứu nạn nhằm hỗ trợ phi công Israel trong trường hợp máy bay bị bắn hạ trong quá trình tác chiến.

Tờ báo cho biết căn cứ suýt bị lộ hồi đầu tháng 3 sau khi truyền thông nhà nước Iraq đưa tin một người chăn cừu địa phương phát hiện hoạt động quân sự bất thường, bao gồm cả sự xuất hiện của trực thăng trong khu vực. Sau đó, quân đội Iraq đã được điều động tới điều tra. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích để giữ quân đội Iraq ở khoảng cách an toàn và ngăn cơ sở bí mật bị phát hiện.

Iraq gửi đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc hồi cuối tháng 3, trong đó cáo buộc các lực lượng nước ngoài thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Iraq và cho rằng Mỹ có liên quan. Ảnh: AP.

Bài báo dẫn thêm một đơn khiếu nại mà Iraq gửi lên Liên hợp quốc hồi cuối tháng 3, trong đó Baghdad cáo buộc các lực lượng nước ngoài thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Iraq và cho rằng Mỹ có liên quan. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vụ việc khẳng định với The Wall Street Journal rằng Washington không tham gia vào cuộc tấn công nói trên.

Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận liên quan đến những thông tin này.

Thông tin về căn cứ bí mật xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang liên quan đến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran. Giới quan sát nhận định nếu được xác nhận, vụ việc có thể làm gia tăng tranh cãi về hoạt động quân sự của Israel tại Iraq cũng như vai trò của Mỹ trong các chiến dịch liên quan đến Iran ở Trung Đông.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily/Reuters.