Ngoại trưởng Mỹ và đặc phái viên của Tổng thống thảo luận với Thủ tướng Qatar về thỏa thuận Mỹ - Iran

Trang tin Axios của Mỹ ngày 9/5 dẫn nguồn tin khu vực cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Steve Witkoff trong ngày đã có cuộc gặp tại thành phố Miami, bang Florida với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nhằm thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran để chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thảo luận với Thủ tướng Qatar về thỏa thuận Mỹ - Iran. Ảnh: EPA.

Bài báo cho biết, trước đó một ngày Thủ tướng Qatar đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Nhà Trắng. Theo nguồn tin, trong thời gian ở Miami, Thủ tướng Mohammed đã gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út để thảo luận về các nỗ lực trung gian hiện nay. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết ông Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar al-Thani tại Miami và thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác “để ngăn chặn các mối đe dọa và thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông”.

Hiện Qatar, Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đang phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời cùng kêu gọi hai bên đạt được thỏa thuận. Theo Axios, Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán về một bản ghi nhớ dài một trang, trong đó Qatar đóng vai trò then chốt trong việc làm trung gian.

Theo dữ liệu vận chuyển của LSEG (Tập đoàn giao dịch chứng khoán London), một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar đã di chuyển về phía eo biển Hormuz vào ngày 9/5/2026 trên đường đến Pakistan. Ảnh: Vozpopuli.

Theo dữ liệu vận chuyển của LSEG (Tập đoàn giao dịch chứng khoán London), một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar đã di chuyển về phía eo biển Hormuz vào ngày 9/5/2026 trên đường đến Pakistan, một động thái mà các nguồn tin cho biết đã được Iran chấp thuận nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, cả hai đều là các bên trung gian hòa giải trong cuộc chiến. Nếu hoàn thành, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar qua eo biển này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Anh, quốc gia đang hợp tác với Pháp về một đề xuất nhằm đảm bảo an toàn cho việc di chuyển qua eo biển khi tình hình ổn định, ngày 9/5 cho biết họ đang triển khai một tàu chiến đến Trung Đông để chuẩn bị cho nhiệm vụ đa quốc gia như vậy.

Về phần mình, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/5 cảnh báo rằng, bất kỳ “hành động gây hấn” nào chống lại các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội vào một trong những trung tâm quân sự của Mỹ trong khu vực và các tàu “đối phương”. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau các cuộc đụng độ lẻ tẻ nổ ra giữa Iran và Mỹ tại và xung quanh eo biển Hormuz vào ngày 7 và 8/5.

Ông Ibrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Hồi giáo Iran, ngày 9/5 cảnh báo trên mạng xã hội rằng, các chính phủ không nên ủng hộ các đề xuất thỏa thuận liên quan đến Iran do Mỹ thúc đẩy, nếu không sẽ “gây ra hậu quả nghiêm trọng”. Ông viết: “Eo biển Hormuz là tuyến sinh mệnh trọng yếu. Đừng tự tay đóng cánh cửa eo biển Hormuz.”

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.