Tổng thống Putin: Cuộc chiến Ukraine đang dần khép lại

Ngày 9/5 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu trong tương lai. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moskva – sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô thu hẹp đáng kể so với các năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Trong cuộc trao đổi với báo giới tại Điện Kremlin, ông Putin nói rằng “vấn đề đang đi đến hồi kết” khi đề cập tới cuộc chiến tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đối thoại với châu Âu về các bảo đảm an ninh mới, và nhắc đến cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder như một đối tác phù hợp cho các cuộc trao đổi.

Trong phát biểu của mình, ông Putin tiếp tục cho rằng, NATO đã mở rộng ảnh hưởng về phía Đông bất chấp các cam kết trước đây, đồng thời cáo buộc phương Tây tìm cách kéo Ukraine vào quỹ đạo của Liên minh châu Âu. Cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong, nhiều khu vực tại Ukraine bị tàn phá và quan hệ Nga - châu Âu rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hiện Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, song các bước tiến quân sự được cho là đã chậm lại trong năm nay.

Về khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Putin cho biết một cuộc gặp chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục khẳng định Ukraine cần được hỗ trợ để bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một lệnh ngừng bắn tạm thời từ ngày 10 đến 12/5, được cả Moskva và Kyiv ủng hộ. Hai bên cũng nhất trí tiến hành trao đổi 1.000 tù binh. Ông Trump kêu gọi kéo dài thời gian ngừng bắn, đồng thời mô tả đây là “cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II”.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc bên cạnh những chiếc xe bị phá hủy, tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phía Mỹ đang muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình, song các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Ukraine “quá phức tạp” và cần nhiều thời gian để giải quyết. Theo ông Peskov, việc đạt được một thỏa thuận toàn diện còn phụ thuộc vào nhiều chi tiết khó khăn và hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến trình đàm phán sẽ sớm được nối lại.

Tại Ukraine, nhiều người dân cho biết đây là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi sau nhiều năm liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Không quân Ukraine cho biết trong đêm đầu tiên của lệnh ngừng bắn, nước này không ghi nhận cảnh báo tấn công tên lửa trên toàn quốc, dù vẫn phát hiện một số máy bay không người lái hoạt động dọc tuyến đầu dài hơn 1.000 km ở miền Đông Nam.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tass