Tổng thống Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia

Theo thông tin từ phía Italy ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho biết ông “vẫn đang cân nhắc” việc điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia.

Một ngày sau cuộc gặp tại Rome giữa Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc điện đàm độc quyền với tờ Corriere della Sera, khi được hỏi liệu Italia có thể cung cấp tàu quét mìn sau lệnh ngừng bắn ở Iran hay không, tổng thống Mỹ nhắc lại: “Italia đã không có mặt khi chúng tôi cần họ”. Đây là lời ám chỉ đến việc thiếu sự hỗ trợ cho cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và việc từ chối cho phép tiếp cận căn cứ Sigonella của Italia. Trong cuộc phỏng vấn tổng thống Mỹ từ chối bình luận về việc điều động quân đội từ Đức đến mặt trận phía đông của NATO, nhưng xác nhận rằng ông “vẫn đang cân nhắc” việc rút quân Mỹ khỏi các căn cứ của Italia.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã phản hồi rằng ông “không thể hiểu được” các phát biểu liên quan. Ông cho biết Italia đang phối hợp với một số quốc gia để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn và hộ tống tại eo biển Hormuz.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến cuối năm 2025, Mỹ duy trì khoảng 12.700 quân nhân tại Italia theo diện triển khai dài hạn, đưa Italy trở thành quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Đức.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tiếp chỉ trích Đức và đe dọa cắt giảm lực lượng Mỹ tại nước này. Ngày 2/5, ông cho biết số quân Mỹ rút khỏi Đức sẽ “cao hơn nhiều” so với 5.000 người. Đến ngày 8/5, ông tiếp tục nói với báo giới rằng có thể sẽ rút một phần lực lượng Mỹ khỏi Đức và điều chuyển sang Ba Lan.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.