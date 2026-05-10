Hungary: Tân Thủ tướng Peter Magyar tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo đảng Tisza, Peter Magyar, ngày 9/5 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Viktor Orban và mở ra giai đoạn chuyển giao chính trị được đánh giá là mang tính bước ngoặt đối với quốc gia Trung Âu này.

Tân Thủ tướng Hungary, Peter Magyar, phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Budapest ngày 9/5/2026. Ảnh: Xinhua.

Buổi lễ tuyên thệ được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội Hungary ở thủ đô Budapest, gần một tháng sau cuộc bầu cử quốc hội mà đảng trung hữu Tisza giành thắng lợi áp đảo với 141/199 ghế. Kết quả này giúp ông Magyar có được đa số đủ lớn để triển khai chương trình cải cách đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Peter Magyar, 45 tuổi, kêu gọi người dân mở ra chương mới cho đất nước, nhấn mạnh mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài cũng như hàn gắn quan hệ với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU).

Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng tại lễ tuyên thệ là việc lá cờ EU xuất hiện trở lại trong phòng họp quốc hội lần đầu tiên sau 12 năm. Chủ tịch Quốc hội mới Agnes Forsthoffer đã yêu cầu khôi phục lá cờ này, gọi đây là “bước đi biểu tượng đầu tiên trên con đường trở lại châu Âu”.

Chính phủ mới của ông Magyar đặt mục tiêu nhanh chóng đạt được thỏa thuận với EU nhằm giải ngân khoảng 20 tỷ USD quỹ hỗ trợ đang bị đóng băng.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tân Thủ tướng Hungary sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ngoài nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế và xử lý thâm hụt ngân sách đang tăng cao, ông Magyar còn phải tái thiết quan hệ ngoại giao với EU sau nhiều năm Budapest có lập trường đối đầu với khối này.

Theo các nhà quan sát, sự nổi lên của ông Peter Magyar trên chính trường Hungary được xem là hiện tượng đặc biệt. Mới đầu năm 2024, ông vẫn là gương mặt ít được biết đến, dù từng có thời gian giữ vai trò nổi bật trong đảng Fidesz cầm quyền của ông Orban. Tuy nhiên, sau khi công khai bất đồng với chính phủ cũ, ông nhanh chóng trở thành biểu tượng đối lập và dẫn dắt làn sóng thay đổi chính trị tại Hungary.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera