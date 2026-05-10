Mỹ tuyên bố thu giữ uranium làm giàu từ Venezuela

Ngày 9/5, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) thông báo đã hoàn tất việc thu giữ và chuyển về nước 13,5 kg uranium làm giàu cao từ một lò phản ứng nghiên cứu cũ tại Venezuela. Washington mô tả đây là một “thắng lợi an ninh quan trọng” và là dấu hiệu của một “Venezuela được phục hồi và đổi mới”.

Theo thông báo, số uranium này được lấy từ lò phản ứng RV-1 gần thủ đô Caracas, từng phục vụ nghiên cứu hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và đã ngừng hoạt động từ năm 1991. Sau khi chương trình nghiên cứu kết thúc, lượng vật liệu còn lại được xếp vào diện dư thừa và tiếp tục tồn tại trong kho lưu trữ của cơ sở này.

Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) cho biết chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Venezuela, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các chuyên gia từ Anh. Toàn bộ 13,5 kg uranium đã được đóng gói, vận chuyển qua đường bộ và đường biển, trước khi đưa tới cơ sở xử lý tại bang South Carolina (Mỹ).

Washington ca ngợi chiến dịch là kết quả của “sự lãnh đạo quyết đoán” của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ phổ biến vật liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, các thông tin công khai cho thấy lượng uranium thu giữ không được đánh giá là gắn với nguy cơ sử dụng tức thời, mà chủ yếu thuộc nhóm vật liệu dư thừa từ lò phản ứng dân sự đã dừng hoạt động từ nhiều thập kỷ trước. Các chương trình tương tự cũng từng được Mỹ và IAEA triển khai ở nhiều quốc gia nhằm thu hồi uranium làm giàu cao từ cơ sở nghiên cứu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì căng thẳng với Iran liên quan đến kho uranium làm giàu lớn hơn nhiều, vốn được Washington coi là vấn đề an ninh trọng tâm.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đã được cải thiện sau khi nhà lãnh đạo Nicolas Maduro bị bắt giữ vào tháng 1. Tổng thống Trump đã công nhận bà Delcy Rodríguez là Tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời bắt đầu mở cửa cho các công ty năng lượng và khai khoáng Mỹ.

Trong thời gian vừa qua, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã tới thăm Venezuela, bao gồm Giám đốc CIA John Ratcliffe. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng đã được mở cửa trở lại.

Thu Uyên

Nguồn: RT