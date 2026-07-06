Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 7 và TPHCM; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử.

Sự kiện do UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, buổi lễ là hoạt động quan trọng nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt các đồng chí cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước khi tiến hành lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Chính phủ, Thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các cơ quan báo chí, các nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tập trung nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Từ những hồ sơ lịch sử quý giá, các bức ảnh của nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo đã từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thành phố đã tìm được các nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những lời kể của các nhân chứng đã góp phần kiểm chứng, bổ sung và làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Viện Thiết kế - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Trung tâm Rà phá bom mìn và Binh chủng Công binh tổ chức khảo sát bằng nhiều phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý. Kết quả khảo sát đã xác định nhiều khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với các dấu hiệu lịch sử và lời kể của nhân chứng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học công nghệ hiện đại trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn - Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Thành phố đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng. Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 mét, rộng khoảng 3 mét; bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều di vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia, trong số các hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đến nay đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng; là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập và tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt các yêu cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn - Ảnh: VGP

Theo đó, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra.

“Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thủ tướng cũng đề nghị, từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn”, Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng tin tưởng, với ý chí và quyết tâm cao nhất, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn, khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-le-minh-hung-bang-moi-gia-phai-no-luc-quyet-tam-cao-nhat-de-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-102260706083151599.htm