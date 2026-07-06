Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh!

Thưa các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử!

Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu!

Hôm nay, tại Công viên Lê Thị Riêng, chúng ta vô cùng xúc động tổ chức Lễ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng; là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập và tự do của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, tôi đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt các yêu cầu sau:

Thứ nhất, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ. Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thứ hai, từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

Thưa các đồng chí!

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn.

Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn, khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-thu-tuong-le-minh-hung-tai-le-trien-khai-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-102260706074947823.htm