Thảo luận giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ

Sáng 18/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; công tác tham vấn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Liên hiệp hội đã thông tin khái quát những kết quả đạt được sau 1,5 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trình bày các nội dung tham vấn: Định hướng chung, lộ trình và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành thành phố trực thuộc Trung ương; lộ trình đề nghị UNESCO vinh danh Nhà sử học Lê Văn Hưu là Danh nhân văn hóa thế giới và phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm nhân 800 năm ngày sinh của ông (1230-2030).

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội thảo.

Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung trên, đại biểu dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh phát triển mới; đầu tư xây dựng tiềm lực và thu hút đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đối với nội dung tham vấn về lộ trình và giải pháp xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các đại biểu kiến nghị tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ tham gia vào quá trình nâng cao vị thế của tỉnh Thanh Hóa trong hệ thống đô thị quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn lực đầu tư từ Trung ương, nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Các đại biểu cũng kiến nghị tổ chức các hội thảo khoa học để tiếp tục củng cố hồ sơ về cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Nhà sử học Lê Văn Hưu có sự tham gia của các học giả quốc tế; tiếp tục trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử về ông trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Đạt