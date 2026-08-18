Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Chiều 18/8, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, kết hợp phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật; triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, chủ trì hội nghị.

Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Theo kế hoạch, tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được tổ chức từ ngày 1 đến 9/11 với nhiều hoạt động thiết thực, trọng tâm là lễ hưởng ứng dự kiến tổ chức vào ngày 9/11 tại Hà Nội.

Buổi lễ nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Cũng trong dịp này, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức lễ vinh danh “Gương sáng pháp luật” năm 2026 và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên Cổng Pháp luật quốc gia https://phapluat.gov.vn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan nhằm tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tổ chức phong phú, đa dạng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, góp phần đưa ngày này trở thành ngày hội của toàn xã hội tôn vinh ý thức chấp hành pháp luật.

Tập trung chỉ đạo, phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên Cổng Pháp luật quốc gia, xem đây là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức xét, bình chọn gương sáng pháp luật đảm bảo đúng thời gian, hồ sơ, chất lượng theo yêu cầu; khuyến khích các bộ, ngành địa phương tuyên dương gương sáng pháp luật của cấp mình, địa phương mình...

Đỗ Đức