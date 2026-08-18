Quảng Ninh nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận cho cán bộ cơ sở

Ngày 18/8, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, Mặt trận ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung trọng tâm trong xây dựng nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; hướng dẫn quy trình tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai những nội dung cơ bản trong Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, lưu trữ văn bản, quản lý hồ sơ của chi bộ; bàn giao hồ sơ chi bộ sau sáp nhập; thực hiện các biểu mẫu, chế độ báo cáo tháng, báo cáo quý; phương pháp nắm bắt, phản ánh, định hướng tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân ngay từ cơ sở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ chi bộ và ban công tác mặt trận của xã Quảng Ninh được củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, thống nhất cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn có nhiều thay đổi sau sắp xếp; đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, từ đó vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn phát biểu tại hội nghị.

Sau hội nghị, các chi bộ và ban công tác mặt trận của 11 thôn sau sáp nhập trên địa bàn xã sẽ tập trung rà soát, kiện toàn quy chế, nền nếp hoạt động; hoàn thiện hồ sơ, chế độ sinh hoạt, báo cáo; chủ động nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lê Quỳnh