Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “tinh, gọn, mạnh”

Chiều 18/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 3) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ; kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tỉnh xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản kịp thời bám sát quy định và yêu cầu thực tiễn, nhất là trong điều kiện tỉnh đồng thời thực hiện khối lượng lớn công việc về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Các nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Các khâu của công tác cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ, liên thông. Công tác quy hoạch được rà soát theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, chú trọng tính kế thừa, phát triển và cơ cấu đội ngũ; việc điều động, bố trí, tăng cường cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ, nhất là tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới.

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và quy trình; việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị, rà soát hồ sơ cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Công tác đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới theo hướng chú trọng hơn đến chức trách, nhiệm vụ, kết quả và sản phẩm công việc...

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ; việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh Thanh Hóa đã rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định và sát đúng với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp thu, triển khai nghiêm túc các ý kiến đã được đưa ra trong đợt kiểm tra, giám sát này để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ; việc triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lưu ý tỉnh cần chỉ đạo hoàn thiện báo cáo theo hướng dẫn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; chú trọng lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, tiến độ và hiệu quả công tác; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá chung chung; gắn kết quả đánh giá với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm công tác.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp những bất cập, “điểm nghẽn” trong thực tiễn công tác tổ chức, cán bộ để chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định theo hướng đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm...

Quốc Hương