Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Tiếp tục các hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 18/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và thực hiện lấy, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại biểu thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm là nơi yên nghỉ của 2.187 liệt sĩ, trong đó 678 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Ban Tổ chức đã rà soát, đối chiếu sơ đồ, vị trí của 678 phần mộ liệt sĩ nói trên; tiến hành khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, đóng gói, niêm phong và bàn giao mẫu hài cốt theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chính xác tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Các lực lượng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí đề nghị các lực lượng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng khâu phải được thực hiện an toàn, chặt chẽ, đúng quy trình. Mỗi mẫu hài cốt được lấy chính xác, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ.

Hoàng Lan