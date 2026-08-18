Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, công trình chuẩn bị cho APEC 2027

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, An Giang được giao triển khai thực hiện 21 dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng, phân chia làm 2 nhóm đang triển khai thi công.

Sân bay Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trong số đó, nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, tỉnh đã ban hành đầy đủ 9/9 Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, 10/10 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án).

Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án APEC đầu tư công trong năm 2026 hơn 13.298 tỷ đồng.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 11/11 dự án.

Hiện nay, nhiều gói thầu đang được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, trong đó có 5 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra, gồm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc; dự án Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; dự án Khu Đô thị du lịch Núi Ông Quán; dự án Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn.

Tỉnh triển khai đề án tổng thể các hoạt động phục vụ Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc theo hướng khẩn trương, đồng bộ và cơ bản bảo đảm tiến độ.

Tỉnh phê duyệt đề án tổng thể làm căn cứ tổ chức thực hiện; Trưởng Ban Chỉ đạo đã kiện toàn Tổ giúp việc và điều chỉnh cơ cấu, nhiệm vụ các Tiểu ban nhằm bảo đảm công tác tham mưu, điều phối, tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các tiểu ban đã được kiện toàn, ban hành quyết định thành lập, quy chế hoạt động và hoàn thành xây dựng Tiểu đề án theo lĩnh vực phụ trách.

Đến nay, 7/7 tiểu ban đã ban hành tiểu đề án, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ triển khai và trách nhiệm thực hiện, làm cơ sở để tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ tiếp theo một cách thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp thông suốt, đồng bộ; giữ vững mục tiêu tiến độ, chất lượng, an toàn và minh bạch trong toàn bộ quá trình chuẩn bị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Tỉnh An Giang tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, đẩy nhanh tiến độ bằng các giải pháp khoa học, không làm thay đổi nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin Hội nghị Cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Việc được giao trọng trách đăng cai đòi hỏi tỉnh phải triển khai đồng loạt hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, đòi hỏi cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Vì vậy cơ chế, chính sách đặc thù phải được áp dụng đúng đối tượng, phạm vi, điều kiện, trình tự, thời hạn và thẩm quyền theo quy định; tuyệt đối không tự ý vận dụng mở rộng, hoặc áp dụng đối với các nội dung ngoài phạm vi điều chỉnh, hoặc lấy lý do yêu cầu về tiến độ để vi phạm cơ chế đặc thù và các quy định pháp luật liên quan.

Tỉnh siết chặt toàn diện công tác quản lý tài chính, ngân sách và đất đai, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như BT (xây dựng-chuyển giao) và BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cao nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, tài sản công; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá, xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho dự án BT cũng như việc ký kết, thực hiện, thanh toán và quyết toán các hợp đồng BT, BOT phải tuân thủ đúng quy định.

Đây cũng là những lĩnh vực trọng yếu, phải được kiểm soát chặt chẽ, công khai và minh bạch nhằm phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thất thoát nguồn lực của Nhà nước.

Đối với dự án BT, vấn đề xác định quỹ đất thanh toán và định giá đất luôn là tâm điểm. Tỉnh yêu cầu việc xác định giá trị quỹ đất phải được tiến hành độc lập, khách quan, đúng thời điểm và đúng phương pháp, bảo đảm nguyên tắc tương đương giá trị giữa công trình BT và quỹ đất đối ứng. Mọi khoảng chênh lệch phải được xử lý minh bạch, không để xảy ra tình trạng đất đai, tài sản công bị định giá thấp nhằm trục lợi. Việc giao đất chỉ được triển khai sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý.

Đối với dự án BOT, việc kiểm soát tổng mức đầu tư, phương án tài chính, doanh thu thực tế và thời gian hoàn vốn phải diễn ra liên tục, loại bỏ triệt để các chi phí không hợp lệ trước khi nghiệm thu, quyết toán.Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh cấm triệt để hành vi can thiệp làm sai lệch kết quả, vi phạm tính cạnh tranh và minh bạch.

Việc ủy quyền hay thuê tư vấn thẩm định không làm giảm đi trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu cơ quan chủ quản. Đây là “hàng rào kỹ thuật” quan trọng nhằm loại bỏ các nhà thầu yếu kém, bảo đảm nguồn lực nhà nước được sử dụng tối ưu.

Tỉnh quy định rõ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc và các Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và đề xuất, xử lý nghiêm minh các hành vi buông lỏng quản lý, cố ý làm trái hoặc “hợp thức hóa” hồ sơ sai phạm.

Công an tỉnh và các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, khâu công việc tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN