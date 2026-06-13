Thủ tướng Canada: Trật tự thế giới mới sẽ được xây dựng từ Châu Âu

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada sẽ là một phần của “trật tự thế giới mới” được xây dựng từ châu Âu, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và các vấn đề an ninh toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên phải) ngày 12/6/2026 đã tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Điện Élysée ở Paris. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/6 đã tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Điện Élysée ở Paris, trong cuộc gặp được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra trong những ngày tới.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hàng loạt vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình Ukraine, Trung Đông, an ninh quốc tế, hợp tác quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh sự tương đồng ngày càng lớn giữa Canada và châu Âu về lợi ích chiến lược cũng như các giá trị chung. Ông cho biết Canada và Pháp không chỉ là đồng minh mà còn là những đối tác có cùng tầm nhìn về các thách thức toàn cầu hiện nay.

Ông Carney tuyên bố: “Trật tự thế giới tiếp theo sẽ được xây dựng từ châu Âu và Canada sẽ là một phần của trật tự đó”.

Nhà lãnh đạo Canada cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và phân cực, việc tăng cường hợp tác giữa Canada và các đối tác châu Âu có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, kinh tế và sự ổn định quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Canada là quốc gia có sự gắn kết sâu sắc với châu Âu cả về chính trị lẫn địa chiến lược. Theo Tổng thống Pháp, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân dân sự, khoáng sản chiến lược và chuyển đổi năng lượng. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, trong đó có việc thúc đẩy các dự án chung và tăng cường chia sẻ thông tin an ninh.

Liên quan đến tình hình quốc tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay. Đối với Trung Đông, ông bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran có thể sớm đạt được một thỏa thuận, đồng thời cho biết Pháp sẵn sàng hỗ trợ việc triển khai thỏa thuận, trong đó có bảo đảm hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Về phần mình, Thủ tướng Canada đánh giá cao vai trò của Pháp trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Palestine và thông báo Ottawa sẽ đóng góp 100 triệu USD cho các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho người Palestine tại Gaza, Bờ Tây và Jordan.

Bích Hồng