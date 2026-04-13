Thủ tướng Canada Mark Carney: "Thời kỳ Canada gửi 70 xu trên mỗi đô la quốc phòng cho Mỹ đã chấm dứt"

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố, Canada sẽ từng bước giảm sự phụ thuộc kéo dài vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một nền công nghiệp trong nước vững mạnh hơn và mở rộng các quan hệ đối tác toàn cầu.

Thủ tướng Mark Carney vẫy tay sau bài phát biểu của ông tại đại hội toàn quốc của đảng Tự do ở Montreal. Ảnh: cbc

Phát biểu tại đại hội toàn quốc của Đảng Tự do Canada ở Montreal, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh một sự chuyển hướng rõ rệt trong tư duy chiến lược: “Thời kỳ quân đội của chúng ta gửi 70 xu trên mỗi đô la cho Hoa Kỳ đã qua rồi”. Thông điệp này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, phản ánh kỳ vọng về một chính sách quốc phòng mang tính tự chủ cao hơn.

Trọng tâm của định hướng mới là củng cố chủ quyền kinh tế và tăng cường nội lực quốc gia. Ông Carney khẳng định chính phủ sẽ ưu tiên sử dụng vật liệu và lao động trong nước trong các dự án tương lai, với cam kết xây dựng đất nước dựa trên “thép Canada, nhôm Canada, gỗ Canada và công nhân Canada”. Chính sách “Mua hàng Canada” vì thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn được xem là công cụ gắn kết cộng đồng và giảm lệ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại với Washington gia tăng căng thẳng, đặc biệt liên quan đến các mức thuế được áp dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Carney cho rằng thách thức không chỉ nằm ở sức ép trước mắt, mà còn ở việc duy trì sự đoàn kết và nhận thức chung về lợi ích quốc gia trong dài hạn.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Song song với đó, Canada đặt mục tiêu mở rộng không gian kinh tế bằng cách tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài nước trong thập kỷ tới. Chiến lược công nghiệp quốc phòng mới cũng được thiết kế nhằm đa dạng hóa đối tác, giảm sự tập trung vào Mỹ bằng cách tăng cường hợp tác với châu Âu và Vương quốc Anh.

Hiện gần một nửa sản lượng quốc phòng của Canada được xuất khẩu, trong đó khoảng 69% hướng tới Mỹ và các đối tác trong nhóm Five Eyes.

Chính phủ hiện đang lên kế hoạch nâng tỷ lệ các hợp đồng quốc phòng được trao cho các doanh nghiệp trong nước lên 70%, phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng năng lực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Những phát biểu của ông Carney dựa trên sự thay đổi trong chính sách quốc phòng được vạch ra hồi đầu năm nay, khi Ottawa chính thức thừa nhận những rủi ro khi phụ thuộc vào Washington.

Ông Carney nói vào thời điểm đó rằng, mối quan hệ đối tác mà chúng ta có với Hoa Kỳ có nhiều điểm mạnh, nhưng nó cũng là một sự phụ thuộc"

Ông lập luận rằng sự thay đổi này là cần thiết để đảm bảo Canada “không bao giờ bị phụ thuộc vào quyết định của người khác khi nói đến an ninh của chúng ta”, đồng thời chỉ ra những điểm yếu về cấu trúc trong thế trận quốc phòng của đất nước, qua đó từng bước tái cân bằng cấu trúc ngành và tăng cường năng lực tự chủ của Ottawa.

Nhật Lệ

Nguồn: CBC, Global news