Thủ tướng Armenia bác bỏ đề xuất trưng cầu dân ý gia nhập EU

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã bác bỏ lời kêu gọi tổ chức ngay một cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cho rằng đây là đề xuất mang tính giả định và chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bác bỏ đề xuất trưng cầu dân ý gia nhập EU. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Armenia và Nga tiếp tục xuất hiện những bất đồng khi Yerevan đẩy mạnh hợp tác với phương Tây, trong khi Moscow mong muốn đồng minh truyền thống tại khu vực Nam Kavkaz duy trì cam kết với các cơ chế hội nhập do Nga dẫn dắt.

Theo truyền thông quốc tế, tại Hội nghị thượng đỉnh EAEU diễn ra ngày 29/5 tại Astana, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan đã đề cập đến việc Armenia cần sớm làm rõ định hướng chiến lược giữa EAEU và EU, cho rằng việc đồng thời tham gia đầy đủ vào cả hai cấu trúc hội nhập là điều khó khả thi.

Phát biểu qua video đăng tải trên mạng xã hội ngày 1/6, ông Pashinyan nhấn mạnh Armenia sẽ tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ EAEU cho đến khi việc lựa chọn giữa hai khối trở thành yêu cầu bắt buộc.

Nhà lãnh đạo Armenia cho hay: “Đưa một lựa chọn còn mang tính lý thuyết ra trưng cầu dân ý là điều không hợp lý và thiếu cơ sở thực tiễn”, đồng thời cho biết bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào cũng chỉ có ý nghĩa khi nước này chính thức bước vào tiến trình xin quy chế ứng cử viên EU. Ông Pashinyan cũng cho rằng quan hệ giữa Yerevan và Moscow đang ở trong “giai đoạn chuyển đổi”, phản ánh những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Armenia thời gian gần đây.

Tổng thống Putin điện đàm với Thủ tướng Pashinyan để trao đổi về kết quả hội nghị thượng đỉnh EAEU. Ảnh: Politico.

Cùng ngày, Điện Kremlin và Chính phủ Armenia xác nhận Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pashinyan để trao đổi về kết quả hội nghị thượng đỉnh EAEU cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Armenia.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Armenia chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 7/6, những căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Nga đã triệu hồi Đại sứ tại Armenia về nước để tham vấn, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa Armenia.

Ngày 1/6, cơ quan giám sát nông nghiệp Nga thông báo tạm dừng nhập khẩu cá và hải sản từ Armenia với lý do không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh. Động thái này nối tiếp các biện pháp hạn chế trước đó đối với nông sản, hoa, nước khoáng và đồ uống của Armenia xuất khẩu sang thị trường Nga. Trong khi đó, EU cho rằng Moscow đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Armenia trước thềm cuộc bầu cử quốc hội. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc này.

Thu Uyên