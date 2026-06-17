Trung Quốc công bố Sách Trắng về quản trị toàn cầu

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 17/6 công bố Sách Trắng mang tên “Quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn: Các nguyên tắc, đề xuất và hành động của Trung Quốc”, trong đó trình bày quan điểm, sáng kiến và các đề xuất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

Ảnh chụp phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh của Sách Trắng mang tên “Quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn: Các nguyên tắc, đề xuất và hành động của Trung Quốc” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc (SCIO) công bố ngày 17/6/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Sách Trắng, mục tiêu của văn kiện là giới thiệu các nguyên tắc, đề xuất và hành động của Trung Quốc trong lĩnh vực quản trị toàn cầu, góp phần tăng cường đồng thuận trong cộng đồng quốc tế, nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức toàn cầu và thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, bình đẳng hơn.

Sách Trắng nhấn mạnh quản trị toàn cầu là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế và việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng là mục tiêu mà các quốc gia cùng hướng tới. Văn kiện khẳng định Trung Quốc luôn là một bên tham gia tích cực, đóng góp và thúc đẩy tiến trình quản trị toàn cầu.

Theo Sách Trắng, trong thời kỳ mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra tầm nhìn xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại, đồng thời đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi nhằm xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Sách Trắng nhận định Sáng kiến Quản trị Toàn cầu phù hợp với xu thế tăng cường dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương và đưa ra lộ trình khả thi nhằm cải thiện quản trị toàn cầu, qua đó tạo thêm sự ổn định trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo công bố Sách Trắng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước Nam bán cầu cần có tiếng nói lớn hơn trong các cơ chế quản trị toàn cầu. Ông nhấn mạnh mọi quốc gia, bất kể quy mô hay trình độ phát triển, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế và cần chung tay ứng phó với những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp.

Vân Bình