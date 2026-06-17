FBI ngăn chặn âm mưu tấn công bằng UAV nhằm vào sự kiện UFC tại Nhà Trắng

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng, qua đó ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh đối với một trong những sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất từng diễn ra tại nơi ở chính thức của Tổng thống Mỹ.

Sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 15/6. Ảnh: Getty Images.

UFC Freedom 250 là sự kiện võ thuật tổng hợp đặc biệt của Giải vô địch Đối kháng Đỉnh cao (UFC), được tổ chức trên Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, các nhà tài trợ và quan chức chính quyền đã tham dự sự kiện.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đã phát hiện âm mưu tấn công trước khi sự kiện diễn ra và tiến hành chiến dịch phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tại nhiều bang. Theo ông Patel, ít nhất 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Các nhà điều tra cáo buộc nhóm đối tượng này lên kế hoạch sử dụng UAV mang chất nổ để tấn công khu vực diễn ra sự kiện nhằm gây hoảng loạn trong đám đông. Theo một số thông tin điều tra ban đầu, các nghi phạm còn bị nghi lên kế hoạch thực hiện những hành động tấn công tiếp theo nhằm vào những người tham dự đang tháo chạy và tìm cách xâm nhập khuôn viên Nhà Trắng.

Giám đốc FBI Kash Patel tại sự kiện UFC Freedom 250. Ông cho biết giới chức Mỹ lần đầu phát hiện âm mưu tấn công bị nghi ngờ vào ngày 10/6. Ảnh: AFP.

Trên mạng xã hội X, ông Patel cho biết: “Nhờ hành động kịp thời của FBI, các cơ quan đối tác và Bộ Tư pháp trong một chiến dịch phối hợp trên phạm vi nhiều bang, một số đối tượng đã bị bắt giữ và âm mưu tấn công bị nghi ngờ đã được ngăn chặn”. Theo Giám đốc FBI, cơ quan điều tra đã xác định được 23 cá nhân có liên quan đến các cuộc trao đổi về hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch này thông qua ứng dụng nhắn tin Signal. Tuy nhiên, ông không nêu rõ có bao nhiêu người cuối cùng bị bắt giữ và cho biết FBI sẽ tiếp tục công bố thông tin khi cuộc điều tra có thêm tiến triển.

Nhà Trắng hiện được bảo vệ bởi hệ thống an ninh nhiều lớp, bao gồm mạng lưới giám sát dày đặc, hàng rào kiểm soát, các trạm kiểm tra, năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ trên không, lực lượng bắn tỉa và các đơn vị phản ứng nhanh thường trực.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các nguy cơ an ninh đối với những sự kiện quy mô lớn có sự tham gia của các nhân vật cấp cao tại Mỹ, trong bối cảnh thiết bị bay không người lái ngày càng phổ biến và có thể bị lợi dụng cho các mục đích tấn công hoặc phá hoại.

Thanh Hằng