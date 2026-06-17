SoftBank triển khai dịch vụ an ninh mạng ứng dụng AI

Tập đoàn công nghệ và đầu tư SoftBank Group của Nhật Bản vừa công bố dịch vụ an ninh mạng mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức vận hành hạ tầng trọng yếu tăng cường khả năng phòng vệ trước các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son (trái) và Giám đốc Nghiên cứu của OpenAI Mark Chen tham dự sự kiện giới thiệu các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho doanh nghiệp tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/6/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SoftBank, Masayoshi Son, cảnh báo Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ an ninh mạng ở mức nghiêm trọng. Theo ông, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đã làm thay đổi đáng kể phương thức tấn công của tội phạm mạng, khiến các cuộc tấn công trở nên mạnh hơn, tinh vi hơn và khó đối phó hơn trước.

Ông Son cho rằng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng hiện nay có thể được ví như hỏa lực súng máy, thay vì những phát súng trường đơn lẻ như trong quá khứ.

Dịch vụ mới của SoftBank sẽ hướng đến khoảng 3.000 doanh nghiệp và tổ chức được xem là quan trọng nhất của Nhật Bản, bao gồm các đơn vị vận hành sân bay, hệ thống điện lực, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác.

Logo tập đoàn công nghệ và đầu tư SoftBank Group. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo SoftBank, dịch vụ sẽ tiến hành rà soát hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng nhằm phát hiện các lỗ hổng bảo mật có thể bị tin tặc khai thác. Sau đó, hệ thống AI sẽ phân tích các rủi ro, đề xuất biện pháp khắc phục và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những điểm yếu này trước khi xảy ra sự cố.

Tập đoàn gọi mô hình này là “Patching as a Service” (vá lỗi như một dịch vụ), nhấn mạnh việc chủ động phát hiện và khắc phục lỗ hổng để tăng cường năng lực phòng thủ từ sớm, thay vì chỉ ứng phó khi các cuộc tấn công đã xảy ra.

Theo ông Son, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng liên tục biến đổi, việc duy trì quá trình kiểm tra, phát hiện và vá lỗi thường xuyên là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn hệ thống.

Dịch vụ an ninh mạng mới cũng là bước đi tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác giữa SoftBank và OpenAI. Năm ngoái, hai bên đã thành lập liên doanh SBOI Japan để phát triển và thương mại hóa các dịch vụ AI dành riêng cho thị trường Nhật Bản. SoftBank cho biết giải pháp an ninh mạng mới sử dụng công nghệ của OpenAI và sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển các ứng dụng AI phục vụ doanh nghiệp của liên doanh này.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và độ tinh vi trên toàn cầu, việc ứng dụng AI vào bảo mật đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý lựa chọn nhằm bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số trọng yếu.

Thanh Hằng