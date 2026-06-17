Mỹ xây dựng kho vũ khí Thủy quân lục chiến đầu tiên tại Australia

Mỹ dự kiến xây dựng một kho vũ khí thường trực của Thủy quân lục chiến tại bang Victoria, Đông Nam Australia, nhằm tăng cường năng lực triển khai lực lượng và củng cố hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ di chuyển vào cảng Sydney trước thềm cuộc Duyệt binh Hạm đội Quốc tế Kakadu tại Sydney, Australia, ngày 21/3/2026. Ảnh: Reuters.

Theo các tài liệu mới được công bố, cơ sở này sẽ được đặt tại bang Victoria, khu vực được đánh giá nằm ngoài tầm bắn của phần lớn các hệ thống tên lửa tầm xa của Trung Quốc. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2028.

Đây sẽ là kho vũ khí trên bộ đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ được thiết lập tại Australia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các biện pháp tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Theo kế hoạch, kho vũ khí sẽ lưu trữ các trang thiết bị quân sự, vật tư hậu cần và các loại vũ khí phục vụ tác chiến, tạo điều kiện cho việc triển khai lực lượng nhanh hơn cũng như nâng cao tính linh hoạt trong các cuộc tập trận và các tình huống khẩn cấp.

Binh sĩ Australia, Mỹ và Philippines tham gia tập trận đổ bộ tại căn cứ hải quân ở San Antonio, tỉnh Zambales, Philippines, ngày 25/8/2023. Ảnh: AP.

Mặc dù Australia không cho phép thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài thường trực trên lãnh thổ, Canberra trong những năm gần đây đã mở rộng hợp tác quốc phòng với Washington thông qua việc tiếp nhận các đơn vị quân đội Mỹ luân phiên đồn trú và tham gia các hoạt động huấn luyện chung.

Các chuyên gia an ninh cho rằng, việc lựa chọn bang Victoria phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về khả năng các tên lửa tầm xa của Trung Quốc có thể vươn tới miền Bắc Australia. Vì vậy, khu vực phía Nam nước này được xem là địa điểm phù hợp hơn để bố trí các cơ sở hậu cần và tài sản quân sự chiến lược.

Giới quan sát nhận định, dự án là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe, bảo đảm chuỗi hậu cần quân sự và củng cố vị thế chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi môi trường an ninh đang có nhiều biến động.

Thanh Hằng