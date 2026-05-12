Thủ tướng Ấn Độ thăm UAE và 4 nước châu Âu

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia từ ngày 15-20/5, với các điểm dừng chân tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và gây áp lực lên nền kinh tế Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Bhaska

Theo đó, chặng dừng chân đầu tiên của ông Modi là UAE ngày 15/5, nơi ông sẽ hội đàm với Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hai bên dự kiến trao đổi về hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. UAE hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ và là nguồn đầu tư lớn thứ bảy vào quốc gia Nam Á này trong 25 năm qua. New Delhi cũng đặc biệt quan tâm tới cộng đồng hơn 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại UAE.

Sau UAE, Thủ tướng Modi sẽ thăm Hà Lan từ ngày 15 đến 17-5 theo lời mời của Thủ tướng Rob Jetten. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Modi tới Hà Lan kể từ năm 2017.

Tại Thụy Điển và Na Uy, ông Modi sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba diễn ra ở Oslo ngày 19/5 cùng lãnh đạo các nước Bắc Âu, Hội nghị dự kiến tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, quốc phòng, không gian và chuỗi cung ứng bền vững.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba diễn ra ở Oslo (Na Uy) ngày 19/5 cùng lãnh đạo các nước Bắc Âu. Ảnh: Strat News.

Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến công du là Italia từ ngày 19-20/5. Ông Modi sẽ hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella và thảo luận về kế hoạch hành động chiến lược chung giai đoạn 2025-2029 giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chuyến công du lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ giữa New Delhi với châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ và Liên minh châu Âu vừa hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) hồi đầu năm 2026.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters