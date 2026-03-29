Ấn Độ cân nhắc tăng xuất khẩu nhiên liệu hỗ trợ các nước láng giềng giữa khủng hoảng năng lượng

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng, Ấn Độ đang xem xét các đề nghị cung cấp nhiên liệu từ các nước láng giềng, đồng thời khẳng định sẽ chỉ phê duyệt xuất khẩu khi bảo đảm nguồn cung trong nước vẫn ổn định.

Là một trong những trung tâm lọc dầu lớn của thế giới, Ấn Độ hiện duy trì xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang nhiều nước trong khu vực như Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka và Maldives. Theo Bộ Dầu khí Ấn Độ, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu trong nước hiện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu nội địa.

Sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, Ấn Độ đã triển khai lô hàng khoảng 38.000 tấn sản phẩm dầu mỏ tới Sri Lanka, gồm 20.000 tấn dầu diesel và 18.000 tấn xăng.

Đối với Bangladesh, New Delhi đã tiếp nhận đề nghị tăng nguồn cung nhiên liệu. Dhaka đã nhận thêm 5.000 tấn dầu diesel, nâng tổng lượng nhập khẩu lên 15.000 tấn. Ấn Độ dự kiến cung cấp thêm khoảng 6.000 tấn và đang đề xuất xuất khẩu khoảng 40.000 tấn dầu diesel cho Bangladesh trong tháng 4. Hoạt động xuất khẩu diesel sang Bangladesh vốn được duy trì từ năm 2017, song các quyết định hiện nay sẽ tính đến cả nhu cầu nội địa và nguy cơ thiếu hụt.

New Delhi đã tiếp nhận đề nghị tăng nguồn cung nhiên liệu cho Bangladesh. Ảnh: Times of India.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển năng lượng của Ấn Độ đang chịu sức ép khi nhiều tàu bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ước tính có 4 tàu chở khoảng 1,6 triệu tấn dầu thô, 6 tàu chở khoảng 320.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 1 tàu chở khoảng 200.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chưa thể lưu thông qua tuyến hàng hải này.

Để giảm thiểu tác động, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga nhằm bảo đảm nguồn cung.

Giới chức Ấn Độ cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia láng giềng trong khuôn khổ chính sách “láng giềng trước tiên”, nhất là khi nhiều nước trong khu vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch và các biến động kinh tế, năng lượng toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: Wion