Thủ tướng Ấn Độ: Thỏa thuận thương mại với Mỹ phản ánh mức độ tin cậy gia tăng

Ngay sau khi Ấn Độ và Mỹ ra tuyên bố chung công bố khuôn khổ Thỏa thuận thương mại tạm thời, ngày 7/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ hoan nghênh, coi đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cam kết cá nhân trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác giữa New Delhi và Washington.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Times Kuwait.

Phát biểu về thỏa thuận vừa đạt được, Thủ tướng Modi nhấn mạnh khuôn khổ hợp tác thương mại mới phản ánh mức độ tin cậy ngày càng được củng cố trong quan hệ Ấn Độ – Mỹ, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Theo các nội dung được công bố, thỏa thuận thương mại tạm thời bao gồm việc Mỹ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Ấn Độ xuống mức trung bình khoảng 18%. Đổi lại, New Delhi cam kết điều chỉnh một số hàng rào thuế quan, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng. Thỏa thuận này được đánh giá là bước đột phá sau nhiều tháng đàm phán kéo dài và gặp không ít trở ngại, trong bối cảnh hai bên tồn tại những khác biệt liên quan tới thuế quan và tiếp cận thị trường.

Thủ tướng Modi cho rằng khuôn khổ thỏa thuận mới sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến “Make in India”, mở rộng không gian phát triển cho các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp công nghệ, cũng như các ngành sử dụng nhiều lao động. Theo ông, thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm trên quy mô lớn, đặc biệt cho phụ nữ và thanh niên.

Ở góc độ chiến lược, nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh thỏa thuận thương mại tạm thời sẽ góp phần xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững và đáng tin cậy, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông khẳng định Ấn Độ tiếp tục theo đuổi các quan hệ đối tác mang tính dài hạn và hướng tới tương lai, phù hợp với mục tiêu xây dựng một “Ấn Độ phát triển” (Viksit Bharat).

Thỏa thuận thương mại tạm thời Mỹ–Ấn Độ mở đường cho hiệp định song phương toàn diện. Ảnh: ET CFO.

Việc công bố khuôn khổ thỏa thuận thương mại tạm thời cũng được xem là tín hiệu cho thấy động lực mới hướng tới việc thúc đẩy một Thỏa thuận Thương mại Song phương toàn diện giữa Ấn Độ và Mỹ trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, bước tiến này phản ánh nỗ lực của hai bên trong việc hài hòa lợi ích kinh tế với các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, India Today.