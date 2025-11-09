Thủ tướng Albania kêu gọi các quốc gia châu Âu đối thoại với Nga

Ngày 9/11, Thủ tướng Albania Edi Rama kêu gọi các quốc gia châu Âu, trong đó có Albania tăng cường đối thoại với Nga nhằm duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực.

Thủ tướng Albania Edi Rama kêu gọi Liên minh châu Âu đối thoại với Nga. Ảnh: Al Jazeera

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về chính sách đối ngoại, ông Edi Rama nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh xung đột và căng thẳng quốc tế gia tăng, việc duy trì cơ chế đối thoại trực tiếp với Moscow là cần thiết để giảm nguy cơ hiểu lầm và leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Rama cho biết: "Khi nói đến Liên minh châu Âu EU, tôi nghĩ EU nên đàm phán với Nga, và không nên tiếp tục giao phó chính sách đối ngoại của mình cho Washington. Xét cho cùng, Nga là láng giềng của EU, chứ không phải láng giềng của Mỹ. Và chúng ta cần phải đàm phán với các nước láng giềng của mình".

Trong bài phát biểu, ông cũng đề cập đến vai trò của các kênh ngoại giao trong việc giảm rủi ro xung đột năng lượng và kinh tế, nhấn mạnh rằng các quốc gia nhỏ như Albania cần tích cực duy trì đối thoại để bảo vệ sự ổn định nội địa trước các biến động quốc tế.

Cùng ngày, thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nước này không ủng hộ việc sử dụng 140 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết hoặc viện trợ cho Ukraine, cảnh báo vấn đề này có thể sẽ “phải đối mặt với rất nhiều tranh chấp pháp lý quốc tế".

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AFP.

Ông Fico cho biết: Slovakia sẽ không tham gia vào bất kỳ cơ chế pháp lý hoặc tài chính nào nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Trong khi đó, Roksolana Pidlasa, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, cho biết khoản vay bồi thường này có thể trở thành nguồn hỗ trợ chính cho Ukraine vào năm 2026.

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken ngày 8.11 cho rằng, Nga là nghi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay của thiết bị bay không người lái (UAV) trên các căn cứ quân sự và sân bay của Brussels, song ông không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, đại sứ quán Nga tại Bỉ khẳng định, Nga “không liên quan các chuyến bay của UAV trên các căn cứ quân sự của Bỉ”.

Kể từ ngày 10/10, giới chức Bỉ thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của các UAV không xác định trên các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Sân bay quốc tế Brussels đã phải tạm ngừng các chuyến bay trong 2 ngày 4 và 5/11 do sự xuất hiện của UAV. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và cũng chưa có thiết bị nào bị bắn hạ.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, RBC-Ukraine