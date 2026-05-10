“Giữ lửa” cho nghệ thuật cải lương

Bằng niềm đam mê và sự kiên trì với nghiệp diễn, nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc (Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa) đã vượt qua nhiều khó khăn để gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống cải lương trong nhịp sống đương đại.

Nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc trong vai Nguyễn Thị Lợi, vở diễn “Sấm dậy cửa Lạch Hới”.

Từ nhỏ, nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc thường được nghe những làn điệu cải lương, câu ca vọng cổ trên sóng phát thanh khiến chị say mê. Sau khi tốt nghiệp THPT, chị dự thi và trúng tuyển vào Khoa Sân khấu kịch hát dân tộc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Năm 2013, hoàn thành khóa học, chị về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Cải lương Thanh Hóa. Với tài năng, sức trẻ và lòng nhiệt huyết, chị không ngừng học hỏi cách ca, diễn và vũ đạo, từ những nghệ sĩ đi trước của đoàn và tích cực tham gia các kỳ thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cải lương. Dấu ấn nghệ thuật của chị bắt đầu bằng việc tham gia cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” năm 2020 do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức. Vượt qua hàng trăm thí sinh, chị trở thành một trong những thí sinh có mặt ở vòng chung kết cuộc thi.

Chị Ngọc chia sẻ: "Đây là cuộc thi lớn quy tụ nhiều thí sinh triển vọng về nghệ thuật cải lương khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhưng vượt lên chính mình, tôi đã đoạt giải khuyến khích. Qua cuộc thi này giúp tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu và đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ cho sự nghiệp ca diễn".

Tiếp nối thành công, từ năm 2020 đến nay chị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và và đoạt được nhiều giải thưởng trong các hội thi như: HCB với vai diễn Đát Kỷ trong trích đoạn “Khát vọng Đát Kỷ”, Cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc 2020”; giải Nhất với vai diễn Mỵ Cơ trong trích đoạn “Liệt nữ Mỵ Cơ”, Cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2023”; HCB với vai diễn Thùy Trang trong vở diễn “Gặp lại người đã chết”, Liên hoan cải lương toàn quốc 2024; HCV với vai diễn Nguyễn Thị Lợi trong vở diễn “Sấm dậy cửa Lạch Hới”, Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an Nhân dân” năm 2025.

Vào nghề khi nghệ thuật sân khấu truyền thống cải lương trong bối cảnh có nhiều khó khăn, để có tiền trang trải cho cuộc sống, ngoài thời gian làm việc tại đoàn, chị còn đi hát và dẫn chương trình cho các sự kiện văn hóa giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa cũ. “Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự chia sẻ, động viên của gia đình đã tiếp thêm động lực, giúp tôi vượt qua những áp lực nghề nghiệp và giữ vững ngọn lửa đam mê với nghệ thuật cải lương”, chị Ngọc chia sẻ.

Không chỉ thế, chị còn dành tâm huyết truyền nghề cho thế hệ kế cận tại Đoàn Nghệ thuật Cải lương Thanh Hóa. Với chị, việc uốn nắn từng câu ca, điệu lý cho các nghệ sĩ đàn em không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách chị truyền và giữ niềm đam mê với nghề nghiệp. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của chị, nhiều gương mặt trẻ đã dần trưởng thành, tự tin đứng trên sân khấu.

Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Trọng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, cho biết: "Nghệ sĩ Phạm Thị Ngọc là người gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, luôn tận tình chỉ dạy cách ca, diễn và vũ đạo cho các nghệ sĩ trong đoàn. Những việc làm của chị đã giúp nhiều nghệ sĩ trưởng thành, có thêm động lực cống hiến để gìn giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị nghệ thuật cải lương trong đời sống hiện đại.

Bài và ảnh: Xuân Cường