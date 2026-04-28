Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi

Phát huy vai trò đầu tàu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Lê Văn Hồng, chi hội trưởng nông dân thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc là một điển hình tiêu biểu với mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả cao.

Ông Lê Văn Hồng, chi hội trưởng nông dân thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc (ngoài cùng bên trái) giới thiệu mô hình trồng cây măng tây.

Nhận thấy cây măng tây được nhiều người ưa chuộng, trồng một lần nhưng thu hoạch được nhiều năm, ông Hồng đã đầu tư xây dựng trồng măng tây xanh trên diện tích 4.000m2.

Khi bắt đầu thực hiện công việc, tìm hiểu thấy đặc tính thân rễ của cây mọc ngầm trong đất, ưa những nơi có môi trường đất tơi xốp, độ ẩm cao, khí hậu ấm áp. Vì vậy, ông chú trọng ngay từ khâu làm đất, tạo môi trường phát triển toàn diện cho măng tây sinh sôi nảy nở. Chia sẻ về kinh nghiệm, Lê Văn Hồng cho biết: "Trồng măng tây không khó, chỉ cần có chút kỹ thuật và kinh nghiệm là có thể thành công. Sau 3 tháng ươm giống và 4 - 6 tháng trồng là cây cho thu hoạch, kéo dài 4 - 8 năm tiếp theo. Muốn măng tây có nhiều mầm, năng suất và chất lượng thì môi trường của cây luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng, độ tơi xốp cao, thuận lợi để măng vươn chồi đẻ nhánh".

Hiện nay gia đình ông Hồng đang áp dụng phương pháp trồng theo hướng hữu cơ. Hằng ngày ông dọn sạch cỏ, tỉa bỏ lá già để ngăn ngừa các loại sâu và rầy rệp gây hại cho măng tây. Với 3 nhà màng được xây dựng bài bản, áp dụng kỹ thuật chăm sóc khoa học, vườn măng tây của gia đình ông cho năng suất ổn định khoảng 30kg mỗi ngày. Sản phẩm được thu mua đưa ra thị trường Hà Nội với sản lượng khoảng 1 tấn mỗi tháng, giá bán trung bình 80.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở trồng trọt, ông Hồng còn phát triển chăn nuôi theo hướng đa dạng. Gia đình duy trì đàn lợn khoảng 100 con, đàn vịt trên 1.000 con, kết hợp nuôi cá và ấp trứng gia cầm để chủ động con giống. Nhờ biết cách tận dụng nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, mô hình của ông luôn đảm bảo hiệu quả kinh tế và hạn chế rủi ro dịch bệnh.

Trên cương vị chi hội trưởng nông dân, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện chi hội nông dân thôn Trung Phú có 95 hội viên, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều hội viên đã học tập, làm theo mô hình của ông để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào nông dân, ông Lê Văn Hồng đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Ông Đỗ Tất Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hậu Lộc, cho biết: “Ông Lê Văn Hồng là cán bộ hội tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào. Không chỉ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, ông còn rất nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho hội viên, nông dân trong xã, góp phần giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, những mô hình như của hội viên Lê Văn Hồng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Việc cán bộ hội trực tiếp làm kinh tế giỏi sẽ tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, từ đó thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, bền vững.

Bài và ảnh: Hoàng Lan