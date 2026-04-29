Nữ bí thư đoàn xã nhiệt huyết, trách nhiệm

Gắn bó với công tác đoàn từ khi còn là sinh viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Hồng Đức, chị Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đoàn xã Định Hòa luôn được nhắc đến với hình ảnh cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Bí thư Đoàn xã Định Hòa Nguyễn Thị Minh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho trẻ em khuyết tật nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Từ khi còn nhỏ, nhìn thấy các anh chị đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong màu áo xanh tình nguyện về quê tham gia nạo vét kênh mương, tổ chức các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi hay thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chị Minh đã ấp ủ ước mơ học tập tốt để trở thành sinh viên, từ đó được tham gia các hoạt động đoàn sôi nổi như vậy. Do đó, khi là sinh viên, chị luôn là “hạt nhân” tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như các đội tình nguyện của trường.

Ra trường, về công tác tại xã Định Bình (cũ), chị Minh luôn nhiệt huyết và trách nhiệm trong mọi phong trào, hoạt động của đoàn và được cấp ủy, chính quyền, ĐVTN xã ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2020, chị được tín nhiệm bầu giữ là Bí thư Đoàn xã Định Bình (cũ), đến 1/7/2025, sau khi sáp nhập các xã: Định Bình, Định Hòa, Định Thành, Định Công của huyện Yên Định (cũ) và thôn Tiên Nông, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (cũ) thành xã Định Hòa, chị tiếp tục được bầu giữ là Bí thư Đoàn xã với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Chị Minh chia sẻ: "Sau sáp nhập, Đoàn xã có 31 tổ chức cơ sở đoàn, vì vậy việc tập hợp, đoàn kết ĐVTN là vô cùng quan trọng. Trên cương vị bí thư đoàn xã, tôi luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào để tạo sự lan tỏa đến các đoàn viên. Đồng thời, tích cực tuyên truyền trên các nền tảng facebook, zalo, kịp thời giới thiệu những gương đoàn viên điển hình, nhân rộng những việc làm tích cực. Để phong trào ngày càng phát triển, tôi cũng tích cực học hỏi các mô hình hiệu quả từ các đơn vị bạn, từ đó lựa chọn những mô hình, cách làm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chị Minh và Ban Chấp hành Đoàn, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản tại các thôn của mình, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường định kỳ 2 lần/tuần. Hiện nay, 100% các thôn đã thành lập được tuyến đường thanh niên tự quản với việc trồng và chăm sóc 20.000 cây xanh; tổ chức gần 500 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường. Đây là mô hình hết sức ý nghĩa, thiết thực, lồng ghép được các phong trào hành động lớn của đoàn như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn triển khai xây dựng mô hình “Thu gom phế liệu tạo quỹ tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Đến nay, các chi đoàn đã tổ chức được 3 đợt, thu gom được gần 10 tấn phế liệu, trị giá khoảng 34 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Đoàn xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 50 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Đoàn xã đã phát động đoàn viên thu gom lốp xe ô tô, xe máy đã qua sử dụng để tái chế thành thùng chứa rác. Các thùng đựng sau khi hoàn thành được đặt tại cánh đồng ở các thôn. Triển khai trong một thời gian ngắn, mô hình đã được nhân rộng trên tất cả các tuyến đường nội đồng 120 thùng rác với trị giá gần 30 triệu đồng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của Nhân dân.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Đoàn xã đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực hỗ trợ cán bộ, đoàn viên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 1, mức độ 2, cài đặt chữ ký số. Các tổ duy trì hoạt động 2 buổi/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, đồng thời tổ chức lưu động vào buổi trưa, buổi tối và cuối tuần tại nhà văn hóa thôn hoặc đi đến từng hộ dân để tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ cài đặt.

Đoàn xã còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: “Em nuôi của Đoàn”; “Thắp sáng ước mơ” với việc trao tặng 50 chiếc đèn học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 15 triệu đồng; tổ chức “Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh” tại 3 cấp học trên địa bàn xã...

Những phần việc, mô hình, công trình do chị Nguyễn Thị Minh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai đã góp phần đưa công tác đoàn của xã Định Hòa ngày càng sôi nổi, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, chị Minh nhiều lần vinh dự được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen, ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến bền bỉ trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Bài và ảnh: Trung Hiếu