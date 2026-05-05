Người Mông làm kinh tế giỏi

Tại xã Nhi Sơn, ông Thao Văn Tho (60 tuổi), dân tộc Mông ở bản Pá Hộc, được biết đến là cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, luôn tận tâm đóng góp cho sự phát triển của địa phương và giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Thao Văn Tho thu hoạch đào.

Là người có tiếng nói ở Pá Hộc, nhiều năm qua ông đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong bản mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ông Tho chia sẻ: “Để người dân tin, nghe theo mình thì trước tiên bản thân và gia đình mình phải sống gương mẫu. Khi đã được người dân tin tưởng rồi thì mọi việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào sẽ dễ dàng hơn, việc dù lớn đến đâu cũng sẽ được người dân đồng tình, ủng hộ”.

Với tinh thần tiên phong, ông đã mạnh dạn chuyển đổi gần 3ha đất đồi trồng cây lâm nghiệp của gia đình sang trồng cây đào đá, táo mèo và các dược liệu quý. Hiện nay, gia đình ông đã có 1,8ha cây đào đá, trên 1ha táo mèo. Tận dụng tán rừng, gia đình ông canh tác thêm cây dược liệu như sa nhân, sâm 7 lá, sâm Ngọc Linh. Cùng với phát triển nông nghiệp, ông còn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc và chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại rau màu có giá trị cao, như dưa chuột, bí đỏ, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Từ việc trồng trọt, chăn nuôi, gia đình ông dần tích lũy được nguồn vốn, kiến thức vững chắc, với thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm sau khi trừ mọi chi phí. Qua đó giúp gia đình ông có cuộc sống khấm khá, ổn định.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Tho còn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ bà con trong bản phát triển kinh tế. Việc sản xuất của ông Tho không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững, mà còn truyền cảm hứng cho bà con bản Pá Hộc tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình trong bản Pá Hộc đã thay đổi tư duy, mạnh dạn làm ăn, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thao Văn Tho luôn tuyên truyền, vận động con cháu, Nhân dân trong bản chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; tích cực học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội; tham gia vào tổ tự quản đường biên cột mốc, chấp hành tốt quy chế biên giới, không truyền đạo trái pháp luật, trồng cây thuốc phiện... Bản thân ông và gia đình gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ông không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần “tự lực cánh sinh”, cần cù lao động trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Nhi Sơn, mà còn là minh chứng sống động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều bình dị thường ngày.

Bài và ảnh: Khắc Công