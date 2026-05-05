Lan tỏa phong trào thanh niên khởi nghiệp, chung sức xây dựng quê hương

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thanh niên sự quan tâm sâu sắc. Người căn dặn: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên". Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua khởi nghiệp, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, thanh niên Nguyễn Danh Hoàng, sinh năm 1985, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định quay về quê hương lập nghiệp. Năm 2017, anh nhận thầu 8ha đất đồi rừng để làm trang trại chăn nuôi tổng hợp. Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại thiếu kiến thức, vật nuôi nhiễm dịch bệnh, dẫn đến thua lỗ. Nhưng với quyết tâm vừa làm vừa học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm để thay đổi cách chăn nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, năm 2019, anh đã đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng chuồng nuôi lợn, gà, ong lấy mật trên diện tích 2ha; còn lại 6ha trồng rừng keo lấy gỗ. Đối với diện tích chăn nuôi gà, anh lắp đặt hệ thống chuồng nuôi theo hướng hữu cơ, với công nghệ tuần hoàn khép kín. Thức ăn cho gà được anh sử dụng nguồn thức ăn hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp như: cám ngô, cám gạo, rau xanh và sâu canxi. Đây là nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, giảm dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi. Hiện nay, trang trại của anh Hoàng đang nuôi trên 1 vạn con gà ri thương phẩm, mỗi ngày thu hoạch 4 nghìn quả trứng. Ngoài ra, trang trại còn chăn nuôi 200 con lợn, 50 gốc bưởi và 6ha trồng keo lấy gỗ.

Với sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, năm 2021, thanh niên Nguyễn Danh Hoàng đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ chăn nuôi Hoàng Thủy với doanh thu 8 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương và hàng chục xã viên. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp xã Mậu Lâm với 17 thành viên, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất.

Bằng sự năng động trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên địa phương, anh luôn đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, tiên phong đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua thanh niên lập thân, lập nghiệp. Những thành tích trong công tác Đoàn cũng như ý chí làm giàu chính đáng của thanh niên Nguyễn Danh Hoàng đã được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội, Đoàn và phong trào thanh thiếu niên địa phương.

Anh Nguyễn Danh Hoàng - người thứ 2 từ bên trái sang đang giới thiệu các sản phẩm được sản xuất từ trang trại tổng hợp của gia đình.

Còn với thanh niên Phạm Văn Tiến, xã Tiến Lộc, tỉnh Thanh Hóa - sinh ra và lớn lên từ làng nghề rèn truyền thống, bằng tình yêu và nhiệt huyết, anh đã tiếp nối đam mê, đưa nghề rèn truyền thống của địa phương ngày một phát triển. Sau gần 10 năm vừa nghiên cứu, học hỏi, tích lũy nguồn vốn, năm 2022, thanh niên Phạm Văn Tiến đã quyết định thành lập Công ty TNHH XR Tấn Lộc Tài. Anh đã đầu tư trên 1 tỷ đồng mua sắm máy Plasma, máy đột dập, lò tôi cao tần, máy cắt tôn để sản xuất dao thép trắng không gỉ. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên thị trường, sản phẩm dao thép trắng không gỉ đã thu hút người tiêu dùng, bởi độ chống gỉ đạt tới 96%. Trung bình mỗi năm, Công ty TNHH XR Tấn Lộc Tài cung cấp ra thị trường gần 900.000 bộ sản phẩm dao kéo các loại. Năm 2023, sản phẩm dao thép không gỉ XR Tấn Lộc Tài đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và được chứng nhận top 10 thương hiệu uy tín quốc gia. Sản phẩm đã được xuất bán tại các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan.... thông qua đại lý và các kênh bán hàng trên nền tảng số; doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động địa phương. Thanh niên Phạm Văn Tiến là đại diện một trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Với anh đây là niềm tự hào, là sự động viên, khích lệ lớn lao để anh nuôi dưỡng đam mê với nghề truyền thống của quê hương.

Thanh niên Phạm Văn Tiến đang gia công sản phẩm dao thép trắng không gỉ tại xưởng rèn

Tỉnh Thanh Hóa có hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên, chiếm gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Những năm qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã có mặt trên tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó phong trào thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển rất sôi động. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp cùng các cấp, các ngành tạo môi trường, động lực cho các bạn trẻ về quê khởi nghiệp; hướng dẫn đoàn viên thanh niên lựa chọn những mô hình phù hợp, khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương. Bằng sức trẻ, ý chí và nhiệt huyết, các thanh niên đã nỗ lực vươn lên khởi nghiệp, biến thách thức thành cơ hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững; giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Hà