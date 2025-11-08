Thu hút thị trường khách MICE dịp cuối năm

Những tháng cuối năm các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thu hút dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) bằng nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn. Với hạ tầng hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và sức hút của các sản phẩm đặc trưng, xứ Thanh hướng tới trở thành một trong những điểm đến du lịch MICE năng động của khu vực Bắc Trung bộ.

Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa - Điểm đến lý tưởng dành cho khách MICE dịp cuối năm.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông đa dạng, thuận tiện trong việc tiếp cận thị trường khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thu hút thị trường khách MICE. Cùng với đó, hạ tầng du lịch được đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh. Những khu nghỉ dưỡng lớn ven biển tại các khu du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Nghi Sơn hay một số khách sạn lớn tại trung tâm phường Hạc Thành như Melia Vinpearl, Central, Mường Thanh... đều sở hữu hệ thống phòng hội nghị hiện đại, hội trường lớn có thể phục vụ từ vài trăm đến hàng nghìn khách. Đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa thúc đẩy việc đón và tổ chức các đoàn khách MICE quy mô lớn.

Theo Trưởng phòng Kinh doanh, Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa Lê Thị Nguyệt, "lượng khách MICE có thể chiếm tới 70 - 80% tổng lượng khách trong những tháng cuối năm, nhất là khi nhiều doanh nghiệp, tổ chức chọn Thanh Hóa làm điểm đến cho hội nghị và chương trình tổng kết, tri ân. Hiện Melia Vinpearl Thanh Hóa đang triển khai gói “MICE Package: Work - Connect - Relax” (Làm việc - kết nối - thư giãn), với mức giá ưu đãi chỉ từ 863 nghìn đồng/khách (áp dụng cho nhóm từ 40 khách trở lên). Chương trình kết hợp hội thảo và nghỉ dưỡng, gồm 1 đêm lưu trú kèm buffet sáng, bữa trưa hoặc tối tinh tế, teabreak giữa giờ, thiết bị hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, phòng họp rộng rãi và setup linh hoạt theo yêu cầu... Cùng với đó, chúng tôi đã liên kết với doanh nghiệp lữ hành để gia tăng trải nghiệm cho du khách với các hành trình khám phá City tour”.

Còn tại khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn hiện đã triển khai chương trình “MICE Prime - Nâng tầm sự kiện cuối năm” (áp dụng đến ngày 30/12/2025) với mức giá chỉ từ 1,225 triệu đồng/khách. Trong đó bao gồm kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm tại khách sạn 5 sao (kèm buffet sáng), gala dinner hoặc Half-day Meeting và lunch (cuộc họp nửa ngày và bữa trưa, kèm phòng họp và tiệc trà). Chương trình còn dành nhiều đặc quyền hấp dẫn riêng cho các doanh nghiệp có số lượng khách lớn.

Từ thực tế hoạt động của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn, có thể thấy rõ dòng khách MICE không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp cho lưu trú, mà còn thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ như ẩm thực, vận chuyển, tham quan, mua sắm... góp phần kích thích tăng trưởng chung của toàn ngành du lịch. Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa Trần Thị Nga nhận định: “Thực tế đây là thị trường ổn định và có giá trị cao, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ MICE từ 2 - 3 lần trong năm. Nếu như du lịch nghỉ dưỡng thường tập trung vào mùa hè, thì khách MICE lại tăng mạnh vào cuối năm - thời điểm các doanh nghiệp tổ chức tổng kết, khen thưởng, team building, tri ân khách hàng. Chính vì vậy, mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ từ lưu trú, lữ hành, sự kiện, đến ẩm thực và trải nghiệm tại các điểm đến cần đẩy mạnh hợp tác nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín cho dòng khách này”.

Thực tế, những năm gần đây, Thanh Hóa đón nhiều đoàn khách MICE quy mô lớn đến từ các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp trong nước lựa chọn làm điểm tổ chức hội nghị và nghỉ dưỡng. Các chương trình hội thảo, khen thưởng kết hợp du lịch tại Sầm Sơn, Nghi Sơn, Pù Luông hay trung tâm phường Hạc Thành ngày càng phổ biến, thể hiện rõ sức hút của các trọng điểm du lịch này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc phát triển du lịch MICE hiện vẫn còn không ít khó khăn. Một số sản phẩm chưa được thiết kế riêng biệt cho loại hình khách này, các gói dịch vụ trọn gói chưa thật sự đồng bộ, tính chuyên nghiệp trong tổ chức và phục vụ vẫn cần được nâng cao. Hơn nữa, lượng khách MICE quốc tế đến Thanh Hóa vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và hạ tầng hiện có.

Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa được thị trường khách MICE đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Nhằm khắc phục hạn chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung triển khai chương trình kích cầu du lịch cuối năm gắn với loại hình MICE và quảng bá hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xây dựng những gói sản phẩm MICE kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao và du lịch văn hóa, nhằm tạo sự khác biệt và sức hấp dẫn cho khách hàng. Đến nay, một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trọng điểm đã hoàn tất việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dịch vụ, bổ sung các tiện ích dành riêng cho khách MICE như phòng hội nghị chuyên biệt, không gian sự kiện linh hoạt, hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, dịch vụ Gala dinner, Teambuilding ngoài trời... Cùng với đó, triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho dòng khách MICE nhằm kích cầu và tạo đà tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Khi các giải pháp trọng tâm được triển khai, kết hợp với lợi thế tự nhiên, văn hóa, con người và hạ tầng hiện đại, Thanh Hóa hoàn toàn có thể tự tin trở thành điểm đến lý tưởng cho các đoàn khách MICE quy mô lớn. Những tháng cuối năm này chính là thời điểm quan trọng để Thanh Hóa bứt phá, khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch MICE của cả nước - không chỉ là nơi tổ chức sự kiện, mà còn là điểm hẹn trải nghiệm, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa xứ Thanh.

Bài và ảnh: Hoài Anh