Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc sắc

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới" đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ và bứt phá rõ nét của du lịch thành phố Huế.

Huế đã trở thành “điểm hẹn” của nghệ thuật truyền thống qua các mùa Festival và năm nay sẽ đặc biệt hơn với sự kết hợp của Năm Du lịch Quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn-Đại Nội Huế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 với chủ đề: “Kinh đô xưa - Vận hội mới."

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo thành phố Huế, cùng đông đảo du khách và người dân.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 có chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới," đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, với hơn 170 sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức; trên 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Huế.

Đặc biệt là hình ảnh Cố đô Huế đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mới của du lịch Huế; đồng thời khẳng định vai trò Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Thành công của Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 không chỉ bắt nguồn từ sự nỗ lực của chính quyền, mà còn từ sự kết nối đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, bạn bè quốc tế. Và trên hết là tấm lòng mến khách, văn minh, trách nhiệm của người dân Huế - yếu tố then chốt tạo nên ấn tượng đẹp, dầy công vun đắp “thương hiệu Huế” trong lòng bạn bè, du khách gần xa.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được, Huế sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thành phố di sản thông minh, xanh và bền vững với trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế; đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế; tăng cường hợp tác công-tư trong đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Xây dựng con người Huế hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, thanh lịch. Đây chính là hành trình để Huế từng bước vươn mình, không chỉ là điểm đến của ký ức mà còn là thành phố của tương lai, hội nhập và phát triển mang tầm khu vực và quốc tế.

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 khép lại đã khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ và bứt phá rõ nét của du lịch thành phố Huế.

Năm 2025, thành phố Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5%; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%; doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4% so với năm 2024; qua đó đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành du lịch Việt Nam.

Thông qua chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn và lan tỏa rộng khắp, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã góp phần giới thiệu và quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc cùng bản sắc con người của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là Cố đô Huế; qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Tại Lễ bế mạc, các đại biểu, du khách và người dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề: "Kinh đô xưa - Vận hội mới." Dịp này, Ban tổ chức cũng giới thiệu tỉnh Gia Lai trở thành địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026./.

Theo TTXVN