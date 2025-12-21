Các cơ sở du lịch ở miền Tây xứ Thanh chuẩn bị đón khách dịp tết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nghỉ dài ngày, nhu cầu người dân đi du lịch gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các điểm du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí ở nhiều xã miền Tây xứ Thanh đang khẩn trương cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp để đón khách.

Cơ sở Mạ homestay Riverside, thôn Thanh Xuân, xã Thường Xuân chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách.

Tại khu nghỉ dưỡng Son Bá Mười Ecolodge, thôn Mười, xã Cổ Lũng, để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp tết sắp tới, đơn vị đã tiến hành chỉnh trang, cắt tỉa cây, trồng hoa tạo cảnh quan; sửa chữa, thay thế các thiết bị trong phòng nghỉ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Đồng thời lắp đặt thêm các bảng nội quy, biển chỉ dẫn, báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ để hỗ trợ, cứu hộ khi có tình huống nguy hiểm. Tổ chức nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa để du khách khám phá cuộc sống của người dân địa phương. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Dương lịch 2026 tại khu nghỉ dưỡng Son Bá Mười Ecolodge đã cơ bản hoàn tất.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cổ Lũng Bùi Văn Tùng cho biết: "Xã có 26 cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu khách du lịch. Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong dịp tết sắp tới xã tăng cường quảng bá các điểm du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của địa phương. Chỉ đạo các khu nghỉ dưỡng, homestay, hộ gia đình xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho du khách. Qua đó, tạo hình ảnh đẹp cho du khách khi đến với vùng đất Cổ Lũng tham quan, trải nghiệm. Đây chính là một trong những giải pháp để thu hút du khách quay trở lại với địa phương".

Tại xã Thường Xuân, để hoạt động du lịch diễn ra an toàn, mang lại niềm vui cho du khách trong dịp tết, xã đã chỉ đạo các cơ sở du lịch, homestay tăng cường phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tạo ấn tượng cho du khách.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở Mạ homestay Riverside ở thôn Thanh Xuân, xã Thường Xuân, cho biết: "Ngay từ đầu tháng 12/2025, gia đình đã tiến hành sửa chữa phòng lưu trú và mua sắm thêm các thiết bị để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Khi du khách có nhu cầu thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình sẽ mời các đội văn nghệ biểu diễn phục vụ".

Cùng với các xã Cổ Lũng, Thường Xuân, các xã có khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch, homestay đã xây dựng kế hoạch đón khách, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo sự phấn khởi, an toàn cho Nhân dân và du khách tại mỗi điểm đến. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo của các khu, điểm du lịch, sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị trong dịp tết sắp tới.

Bài và ảnh: Mạnh Hải