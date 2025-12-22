Tuổi trẻ quảng bá du lịch qua mạng xã hội

Việc quảng bá du lịch qua mạng xã hội đang được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh thực hiện với những cách làm sáng tạo như đăng tải hình ảnh, video clip về địa điểm du lịch, nhà hàng, điểm ăn uống qua facebook, zalo, tiktok; số hóa các di tích lịch sử - văn hóa...

ĐVTN phường Sầm Sơn hướng dẫn du khách quét mã QR để tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch trên địa bàn.

Những video clip do các em học sinh ở Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô) thực hiện để tham dự cuộc thi sáng tạo video clip “Em là hướng dẫn viên di sản quê em”, do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với nhà trường tổ chức khi được đăng lên mạng xã hội tiktok đã thu hút được khá đông lượt like và tương tác. Trong đó, điển hình nhất là video clip “Di sản Thành Nhà Hồ” do nhóm học sinh lớp 9B thực hiện đã thu hút được hơn 4,5 nghìn lượt like và hơn 3 nghìn lượt tương tác.

Nói về việc thực hiện video clip “Di sản Thành Nhà Hồ”, em Dương Phương Thảo chia sẻ: "Video clip do nhóm chúng em gồm 10 bạn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Để thực hiện video clip này, chúng em đã lên ý tưởng về đề tài, sau đó trực tiếp đi tham quan, trải nghiệm thực tế tìm hiểu về giá trị lịch sử - văn hóa tại Di sản Thành Nhà Hồ cũng như các di tích phụ cận. Trong quá trình tham quan, chúng em đã quay video trực tiếp và viết bản thuyết minh, sau đó dựng cho phù hợp với video. Khi hoàn chỉnh video chúng em đã đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên nền tảng tiktok và nhận được lượt like, sự tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng".

Chia sẻ về việc làm này, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ Trịnh Hữu Anh, cho biết: "Cuộc thi sáng tạo video clip “Em là hướng dẫn viên di sản quê em” năm 2025 đã thu hút được đông đảo học sinh của Trường THCS Phạm Văn Hinh tham gia. Tham gia cuộc thi mỗi lớp sẽ sáng tác 1 video clip giới thiệu về các di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc; hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt; các phong tục, tập quán, lễ hội, làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương tiêu biểu. Sau khi hoàn thành video clip các lớp sẽ gửi về Ban Tổ chức và đăng tải lên mạng xã hội tiktok. Tính đến thời điểm này Ban Tổ chức đã nhận được khá nhiều video clip tham dự cuộc thi của học sinh. Qua đánh giá, các video clip ngày càng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phong phú về chất lượng với nhiều ý tưởng sáng tạo làm nổi bật giá trị văn hóa, lịch sử của Di sản Thành Nhà Hồ cũng như các di tích, danh thắng vùng phụ cận"...

Tại phường Sầm Sơn - trung tâm du lịch của xứ Thanh, ĐVTN trong phường đã tích cực quảng bá hoạt động du lịch trên nền tảng số để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hữu Tuấn, cho biết: "Quảng bá du lịch qua mạng xã hội là con đường nhanh nhất để đưa du lịch đến gần hơn với du khách. Do đó, đoàn phường đã tích cực đăng tải các hình ảnh, video về du lịch của phường như bãi biển, nhà hàng, điểm ăn uống, vui chơi giải trí... trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, tiktok... Cùng với đó, nhằm quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa của phường, Tỉnh đoàn đã thực hiện công trình “Thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa, du lịch”. Công trình được Tỉnh đoàn kết hợp với Công ty truyền thông số ADV thực hiện số hóa trên nền tảng website VR, cung cấp thông tin về 8 điểm di tích lịch sử cấp quốc gia và tổng quan du lịch của phường. Việc số hóa các di tích sẽ tích hợp thông tin, hình ảnh về các điểm di tích trên nền tảng này mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, cho phép người sử dụng nhanh chóng tiếp cận thông tin về các địa điểm, xem toàn cảnh của địa điểm một cách trực quan, sinh động".

Nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong việc quảng bá du lịch trên mạng xã hội, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh việc tổ chức cuộc thi sáng tác video, clip tuyên truyền giới thiệu về địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi trong tỉnh tham gia. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã phát động phong trào “Mỗi ĐVTN là một tuyên truyền viên du lịch”, nhằm khuyến khích ĐVTN tham gia tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp, những giá trị văn hóa, lịch sử về đất nước, con người và các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của tỉnh trên các phương tiện truyền thông; thành lập các đội tình nguyện để tham gia hướng dẫn, hỗ trợ du khách tại các địa điểm du lịch của các địa phương và tăng cường công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho người dân, du khách nhất là việc “tuân thủ pháp luật khi đi du lịch”, “hiếu khách - thân thiện - văn minh”... Thông qua các hoạt động, đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia quảng bá, tuyên truyền về tiềm năng du lịch và các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt